Украина

Нет ни одного уцелевшего здания: ситуация в Бахмуте и интенсивность боев в Донецкой области

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 февраля 2023, 19:00
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