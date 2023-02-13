Нет ни одного уцелевшего здания: ситуация в Бахмуте и интенсивность боев в Донецкой области

Командир минометного взвода Ольга Бигарь с позывным Ведьма в прямом эфире телемарафона Єдині новини рассказала, какая ситуация сейчас в Бахмуте.

Интенсивность боев на Бахмутском направлении не утихает. Враг подтянул новые резервы и усилил артиллерийские обстрелы.

Проломить линию обороны оккупанты не способны и несут очень большие потери, поэтому пытаются обойти город по флангам. Ситуация сродни тому, что происходит в Авдеевке сейчас.

Также российские захватчики сейчас все свои ресурсы бросили на Южное направление, чтобы подойти поближе к Константиновской трассе. Однако там были очень удачно проведены стабилизационные мероприятия, и действия врага были остановлены.

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На то, что сделали с Бахмутом, тяжело смотреть. Потому что город разрушен на 100%. Здесь нет ни одного уцелевшего здания. Коммунальная инфраструктура уничтожена.

Что касается информации, что нет возможности въезда или выезда в Бахмуте, то это не совсем так. Потому что есть еще дороги, по которым существует возможность проводить сообщения и логистическое обеспечение войск в городе.

В принципе, в дальнейшем у нас есть возможности держать оборону дальше.

Враг пытается усиливаться пехотными подразделениями, но бронетехнику он заметно меньше начал применять. Особенно если сравнивать с наступательными действиями захватчиков в августе – сентябре.

Также уменьшилась интенсивность применения врагом авиации. Если ранее россияне могли совершать около трех вылетов в день, то теперь их меньше, поскольку улучшилась противовоздушная оборона украинских защитников.

В то же время российские оккупанты продолжают обстрелы артиллерией и пытаются наступать, несмотря на большие потери среди личного состава.

Какое вооружение нужно украинским защитникам

Что касается оружия, которое нам сейчас необходимо — это прежде всего бронетехника. Артиллерия может держать врага на определенном расстоянии, но не сдвинуть его с места.

Для того чтобы украинские силы смогли продвигаться дальше, нам нужна бронетехника и штурмовые подразделения.

А пока силы обороны Украины удерживают позиции, проходят обучение и готовятся к контрнаступательным действиям по освобождению своих территорий.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, как враг планирует увеличивать интенсивность боев на Востоке Украины.

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