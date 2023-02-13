Немає жодної будівлі, яка б вціліла: ситуація у Бахмуті та інтенсивність боїв на Донеччині

Командирка мінометного взводу Ольга Бігарь на псевдо Відьма в прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповіла, яка наразі ситуація в Бахмуті.

Інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку не вщухає. Ворог підтягнув нові резерви та посилив артилерійські обстріли.

Проламати лінію оборони окупанти не здатні та зазнають дуже великих втрат, тому намагаються обійти місто по флангах. Ситуація схожа на те, що відбувається в Авдіївці зараз.

Також російські загарбники зараз всі свої ресурси кинули на Південний напрямок, щоб підійти ближче до Костянтинівської траси. Однак там були дуже вдало проведені стабілізаційні заходи, й дії ворога зупинили.

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На те, що зробили з Бахмутом, важко дивитись. Тому що місто зруйноване на 100%. Тут немає жодної будівлі, яка б вціліла. Комунальна інфраструктура знищена.

Щодо інформації, що наразі немає можливості в’їзду чи виїзду в Бахмут, то це не зовсім так. Тому що є ще дороги, якими існує можливість проводити сполучення та логістичне забезпечення військ у місті.

В принципі у подальшому у нас є можливості тримати оборону далі.

Наразі ворог намагається підсилюватись піхотними підрозділами, але бронетехніку він помітно менше почав застосовувати. Особливо якщо порівнювати з наступальними діями загарбників у серпні – вересні.

Також зменшилась інтенсивність застосування ворогом авіації. Якщо раніше росіяни могли робити близько трьох вильотів за день, то тепер їх менше, оскільки покращилась протиповітряна оборона українських захисників.

Водночас російські окупанти продовжують обстріли артилерією та намагаються наступати, незважаючи на великі втрати серед особового складу.

Яке озброєння потрібно українським захисникам

Щодо зброї, яка нам зараз необхідна, — це насамперед бронетехніка. Артилерія може тримати ворога на певній відстані, але не посунути його з місця.

Для того щоб українські сили змогли просуватися далі, нам потрібна бронетехніка та штурмові підрозділи.

А поки сили оборони України утримують позиції, проходять навчання та готуються до контрнаступальних дій для звільнення своїх територій.

Також раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів, як ворог планує збільшувати інтенсивність боїв на Сході України.

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