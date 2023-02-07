Оточення та відтиснення у Бахмуті: що планує ворог — розповів військовий експерт Грабський

Стало очевидним, що російські війська — як і сам Кремль — не планують відступати. ГУР України повідомило: існують усі підстави для того, щоб готуватися до нового наступу окупантів. Тепер росіяни скупчуються на Луганському напрямку та прагнуть вийти на адміністративні кордони Луганської, Донецької, а також Запорізької області.

Військовий експерт Сергій Грабський в прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповів, як ворог планує збільшувати інтенсивність боїв та чи відбудеться наступ росіян.

На думку військового експерта, цілком можливим та ймовірним є новий наступ військ з РФ найближчими тижнями. Противник продовжує наступальні дії на Донецькому напрямку, також збирає сили на Луганському напрямку.

Зараз також дивляться

Щодо Запорізького — росіяни намагаються зібрати сили для наступу, але там сила нашого вогневого ураження є більшою, тож росіяни раз по раз втрачають там особовий склад та важку зброю.

Найгарячішою точкою на фронті залишається Бахмут.

Експерт Грабський вважає, що Бахмут не є стратегічно важливим військовим напрямком, адже, взявши це місто, окупанти наткнуться на укріплену силу оборони.

— Фактично противник хоче повернути території, які він втратив під час українського контрнаступу, — висновує Сергій Грабський.

Також, за словами військового експерта, ворог намагатиметься відтиснути ЗСУ до Дніпропетровської області, або ж планує оточення наших військ на Донеччині.

Натомість до можливості наступу з північного боку на Харків чи Суми Грабський ставиться скептично. На його переконання, у росіян там надто обмежені можливості. Ймовірно, війська РФ продовжуватимуть накопичувати сили на Бахмутському напрямку.

Про останні новини із Бахмута та до чого готуватися українцям, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!