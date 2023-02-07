Війна в Україні

Оточення та відтиснення у Бахмуті: що планує ворог — розповів військовий експерт Грабський

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Лютого 2023, 15:00
Наступ росіян
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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