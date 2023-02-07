Окружение и оттеснение: что планирует враг в Бахмуте — рассказал военный эксперт Грабский

Стало очевидно, что российские войска — как и сам Кремль — не планируют отступать. ГУР Украины сообщило: существуют все основания для того, чтобы готовиться к новому наступлению оккупантов. Теперь россияне скапливают силы на Луганском направлении и стремятся выйти на административные границы Луганской, Донецкой, а также Запорожской области.

Военный эксперт Сергей Грабский в прямом эфире телемарафона Єдині новини рассказал, как враг планирует увеличивать интенсивность боев и произойдет ли наступление россиян.

По мнению военного эксперта, вполне возможно новое наступление войск из РФ в ближайшие недели. Противник продолжает наступательные действия на Донецком направлении, также собирает силы на Луганском направлении.

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Что касается Запорожского — россияне пытаются собрать силы для наступления, но там сила нашего огневого поражения больше, поэтому россияне то и дело теряют там личный состав и тяжелое оружие.

Самой горячей точкой на фронте остается Бахмут.

Эксперт Грабский считает, что Бахмут не является стратегически важным военным направлением, ведь, взяв этот город, оккупанты наткнутся на укрепленную силу обороны.

— Фактически противник хочет вернуть территории, которые он потерял во время украинского контрнаступления, — заключает Сергей Грабский.

Также, по словам военного эксперта, враг будет пытаться оттеснить ВСУ в Днепропетровскую область или же планирует окружение наших войск на Донбассе.

Вместо этого к возможности наступления с северной стороны на Харьков или Сумы Грабский относится скептически. По его мнению, у россиян там слишком ограниченные возможности. Вероятно, войска РФ будут продолжать накапливать силы на Бахмутском направлении.

О последних новостях из Бахмута и к чему готовиться украинцам, мы писали в нашем другом материале.

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