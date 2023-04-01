Вивезли з-під Маріуполя 36 дітей та взяли під опіку! Історія небайдужих переселенців

Подружжя католицьких місіонерів Завадських торік у лютому вивезло з-під Маріуполя 36 дітей.

Ми в ніч збирали дітей по селах. 24 числа ми їхали ще в село Гнутово по двох діток. І вже їхали вздовж лінії вогню, — розповідає переселенець із Донеччини, військовий капелан, місіонер Володимир Завадський.

На жаль, не всі батьки цих евакуйованих змогли вибратися з пекла війни. Когось росіяни вбили, інші досі в окупації.

Люди втратили рідних, втратили домівки, це все болить. І ми розпізнали з дружиною, що маємо бути з цими дітьми, — пояснює Володимир.

Подружжя взяло над дітлахами опіку. І знайшло для них новий дім на Закарпатті у селі Середнє. Закордонні благодійники зводять для цієї великої родини переселенців модульне містечко.

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Раніше ми розповідали, як 24-річний Микола Могилевський уже майже десять місяців невпинно евакуйовує жителів із гарячих точок Донеччини. Більше про історію відчайдушного волонтера дивись у нашому матеріалі.

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