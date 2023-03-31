Хоробрість — це про небайдужість: як поліцейський врятував маму з дитиною з перекинутого авто

Погода наприкінці березня не лише засмутила, а й створила справжню небезпеку на дорогах. Так, через ожеледицю перекинулося авто на Рівненщині, в ньому перебували жінка з дитиною.

Аварія трапилася у селі Глинськ. Жінка відвезла молодшого сина до дитсадка та їхала з донькою в лікарню, однак до місця призначення вони так і не доїхали.

Через несприятливі погодні умови жінка не впоралася з керуванням, авто занесло, воно перекинулось у кювет. На щастя, ніхто не постраждав, однак вибратися з автівки самостійно постраждалі не могли.

Зараз також дивляться

Перевернутий легковик побачив офіцер Олександр Бондар, який у цей час прямував на патрулювання, та одразу кинувся на допомогу.

Переконавшись, що в автівці усі живі та неушкоджені, правоохоронець почав випробовувати різні способи, щоб відкрити дверцята легковика.

Втім, після низки марних спроб Олександр дістав зі службового авто набір інструментів та розбив у скло в автівці.

Спершу чоловік допоміг вибратися семирічній Марині, а потім її 27-річній матері. Після чого відвіз постраждалих до Рівненської обласної дитячої лікарні, де їх оглянули медики.

На щастя, жодна не отримала серйозних травм, тож їх відпустили додому. Однак комусь може не пощастити, тому слід бути обережними на дорозі й дотримуватися обмежень по швидкості, особливо під час поганих погодних умов.

А чи надовго затримається негода і якою буде погода у квітні 2023 року, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.