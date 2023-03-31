Храбрость — это про неравнодушие: полицейский спас маму с ребенком из опрокинутого авто

Погода в конце марта не только огорчила, но создала настоящую опасность на дорогах. Так, из-за гололеда перевернулось авто в Ровенской области, в нем находилась женщина с ребенком.

Транспортное происшествие произошло в селе Глинск. Женщина отвезла младшего сына в детсад и ехала с дочерью в больницу, однако до места назначения они так и не доехали.

Из-за неблагоприятных погодных условий женщина не справилась с управлением, авто занесло, и оно опрокинулось в кювет. К счастью, никто не пострадал, однако выбраться из автомобиля самостоятельно пострадавшие не могли.

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Перевернутый легковой автомобиль увидел офицер Здолбуновской ТО Александр Бондарь, который в тот момент направлялся на патрулирование, и сразу бросился на помощь.

Убедившись, что в автомобиле все живы и невредимы, правоохранитель начал пробовать разные способы, чтобы открыть дверцу легкового авто.

Впрочем, после ряда бесполезных попыток Александр достал из служебного авто набор инструментов и разбил в стекло в автомобиле.

Сначала мужчина помог выбраться семилетней Марине, а затем ее 27-летней матери. После чего отвез пострадавших в Ровенскую областную детскую больницу, где их осмотрели медики.

К счастью, ни одна не получила серьезных травм, поэтому их отпустили домой. Однако кому-то может не повезти, поэтому следует соблюдать осторожность на дороге и соблюдать ограничения по скорости, особенно при плохих погодных условиях.

А долго ли задержится непогода и какой будет погода в апреле 2023 года, читай в материале.

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