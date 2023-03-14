Тепло и мало дождей: какой будет погода в апреле 2023 года

Весна уже успела нагреть нас первыми солнечными лучиками, удивить снегопадом утром и теплом после обеда и проморозить сильными ветрами.

Какой будет погода в апреле 2023 года и что говорят синоптики — читай в материале.

Синоптики считают, что апрель этого года удивит нас своим непостоянством и перепадом температур.

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Погода в апреле 2023

Погода в апреле будет пасмурнее, чем в марте, потому что в течение всего месяца практически не будет солнечных дней.

Синоптики передают, что большую часть месяца будет преобладать облачная погода.

Температура воздуха в начале месяца ожидается до +13ºС днем и до +6ºС ночью.

Потепление придет с 14 апреля. С этого дня будет от +15ºС днем и от +7ºС ночью. В последние апрельские дни ожидается до +18ºС днем и до +10ºС ночью.

Осадков в апреле будет немного больше, чем в первый месяц весны. Согласно прогнозу, будет шесть дождливых дней — 2, 4, 10 – 12 и 20 апреля.

Планировать свой отдых можно уже сейчас! Сколько выходных будет весной 2023, мы писали в нашем другом материале.

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