Тепло та мало дощів: якою буде погода у квітні 2023 року

Весна уже встигла нагріти нас першими сонячними промінчиками, здивувати снігопадом зранку та теплом пообіді й проморозити сильними вітрами.

Якою буде погода у квітні 2023 року та що кажуть синоптики — читай у матеріалі.

Синоптики вважають, що цьогоріч квітень здивує нас своєю непостійністю та перепадом температур.

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Погода у квітні 2023

Погода у квітні буде похмурішою, аніж у березні, бо протягом усього місяця практично не буде сонячних днів.

Синоптики передають, що більшу частину місяця переважатиме хмарна погода.

Температура повітря на початку місяця очікується до +13ºС вдень та до +6ºС вночі.

Потепління прийде із 14 квітня. З цього дня буде від +15ºС вдень та від +7ºС вночі. Останніми квітневими днями очікується до +18ºС вдень і до +10ºС вночі.

Опадів у квітні буде трохи більше, аніж першого місяця весни. Згідно з прогнозом, буде шість дощових днів — 2, 4, 10 – 12 та 20 квітня.

Планувати свій відпочинок можна уже зараз! Скільки вихідних буде весною 2023 року, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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