Тепло та мало дощів: якою буде погода у квітні 2023 року

Весна уже встигла нагріти нас першими сонячними промінчиками, здивувати снігопадом зранку та теплом пообіді й проморозити сильними вітрами.
Якою буде погода у квітні 2023 року та що кажуть синоптики — читай у матеріалі.
Синоптики вважають, що цьогоріч квітень здивує нас своєю непостійністю та перепадом температур.
Погода у квітні буде похмурішою, аніж у березні, бо протягом усього місяця практично не буде сонячних днів.
Синоптики передають, що більшу частину місяця переважатиме хмарна погода.
Синоптики передають, що більшу частину місяця переважатиме хмарна погода.
Температура повітря на початку місяця очікується до +13ºС вдень та до +6ºС вночі.
Потепління прийде із 14 квітня. З цього дня буде від +15ºС вдень та від +7ºС вночі. Останніми квітневими днями очікується до +18ºС вдень і до +10ºС вночі.
Опадів у квітні буде трохи більше, аніж першого місяця весни. Згідно з прогнозом, буде шість дощових днів — 2, 4, 10 – 12 та 20 квітня.
Планувати свій відпочинок можна уже зараз! Скільки вихідних буде весною 2023 року, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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