Скільки весна нам дасть відпочинку? Список святкових та вихідних днів у березні 2023

Весна прийшла, а отже — час планувати свої дні та не забувати про відпочинок. Адже березень може принести перші теплі прогулянки лісом, виїзд на природу чи просто відпочинок під сонечком. Коли будуть вихідні у березні — читай далі.

Українці матимуть у березні офіційні вихідні дні у суботу та неділю.

Додаткові вихідні з нагоди державних свят у березні 2023 року не передбачені через воєнний стан.

Вихідні у березні 2023

За календарем, у березні 2023 року на українців чекають 23 робочих та вісім неробочих днів.

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Вихідними будуть 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 березня.

Та навіть у ці дні ти зможеш відпочити та насолодитися юною, весняною природою! Раніше ми писали, якою буде погода у березні 2023 року.

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