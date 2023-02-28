Весна буде помірною та своєчасною: синоптики дали прогноз погоди на березень 2023

Як казав класик українського прогнозу, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Та все ж інколи прогноз погоди важливий для планування наступного місяця.

А оскільки за вікном уже майже весна, то саме час довідатися, яким буде цьогорічний березень.

Прогноз погоди на березень

За прогнозами синоптиків, весна цього року прийде майже за календарем, а зима закінчуватиметься помірними холодами. Синоптикиня Наталка Діденко каже, що весна у столиці очікується рання, тепла та сонячна з помірною кількістю опадів.

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— У Києві завтра зима привітно помахає ручкою: вночі буде від -2 °С до -4 °С, вдень потепліє до +2 °С, — ділиться вона. Температура повітря найближчої ночі становитиме від -1 °С до -5 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться від +1 °С до +5 °С. На півдні України очікується від +4 °С до +9 °С, в Криму — до +12 °С. За даними інших синоптиків, з 10 до 15 березня в Україні буде досить прохолодно, а показники стовпчиків термометрів не підіймуться вище за +1 °С. У другу декаду місяця потеплішає, сонце світитиме майже щодня, а опади стануть помірнішими. З 16 березня температура повітря поступово підвищуватиметься. Нічні заморозки не очікуються. Також синоптики прогнозують, що наприкінці місяця температура підніметься до +15 °С. Очікується помірний або інколи поривчастий вітер.

Така погода не зашкодить рослинам: до речі, раніше ми писали місячний посівний календар на березень — тож шукай дати, коли вже можна займатися рослинами.

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