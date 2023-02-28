Весна будет умеренной и своевременной: синоптики дали прогноз погоды на март 2023

Как говорил классик украинского прогноза, “нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди!” И все же иногда прогноз погоды важен для планирования в следующем месяце.

А поскольку за окном уже почти весна, то самое время узнать, каким будет март этого года.

Прогноз погоды на март

По прогнозам синоптиков, весна этого года придет почти по календарю, а зима будет оканчиваться умеренными холодами. Синоптик Наталья Диденко говорит, что весна в столице ожидается ранняя, теплая и солнечная с умеренным количеством осадков.

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— В Киеве завтра зима приветливо помахает ручкой: ночью будет от -2 °С до -4 °С, днем потеплеет до +2 °С, — делится она.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит от -1 °С до -5 °С, а днем столбики термометров поднимутся от +1 °С +5 °С, на юге Украины ожидается от +4 °С до +9 °С, в Крыму — до +12 °С.

По данным других синоптиков, с 10 по 15 марта в Украине будет достаточно прохладно, а показатели столбиков термометров не поднимутся выше +1 °С.

Во вторую декаду месяца потеплеет, солнце будет светить почти каждый день, а осадки станут более умеренными. С 16 марта температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночные заморозки не ожидаются.

Также синоптики прогнозируют, что к концу месяца температура поднимется до +15 °С.

Ожидается умеренный или иногда порывистый ветер.

Такая погода не повредит растениям: кстати, ранее мы писали про лунный посевной календарь на март — так что ищи даты, когда уже можно заниматься растениями.

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