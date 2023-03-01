Сколько весна нам даст отдыха? Список праздничных и выходных дней в марте 2023

Весна пришла, а значит, время планировать свои дни и не забывать об отдыхе. Ведь март может принести первые теплые прогулки по лесу, выезд на природу или просто отдых под солнышком. Когда будут выходные в марте — читай дальше.

Украинцы будут иметь в марте официальные выходные дни в субботу и воскресенье.

Дополнительные выходные по случаю государственных праздников в марте 2023 года не предусмотрены из-за военного положения.

Выходные в марте 2023

По календарю, в марте 2023 года украинцев ждут 23 рабочих и восемь нерабочих дней.

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Выходными будут 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 марта.

И даже в эти дни ты сможешь отдохнуть и насладиться юной, весенней природой! Раньше мы писали, какой будет погода в марте 2023 года.

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