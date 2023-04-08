Саджають квіти біля зруйнованих хат — як живуть люди в прифронтовому селищі в Запорізькій області

Від російського терору щодня потерпають мешканці Преображенки на Запоріжжі. У прифронтовому селищі часто через обстріли зникає світло та вода, люди ховаються у підвалах, а під час нетривалого затишшя оглядають свої домівки та рахують збитки. Адже в деякі садиби прилітає по шість-сім разів поспіль.

Ми вже два рази ремонтували, третій раз уже ніхто не хоче, — зізнається пані Віра, батьківську хату якої зруйнували росіяни.

За її словами, загарбники цілять по селищу щодня. Жінка ледь стримує сльози, коли роздивляється, на що окупанти перетворили рідний будинок.

У Преображенській громаді нині залишаються 2500 людей — удвічі менше, ніж до великої війни. Влада співпрацює з благодійними фондами та намагається допомогти місцевим пережити жахи війни.

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А люди не опускають руки та саджають весняні квіти біля розбитих хат.

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