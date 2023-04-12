Школа та житловий будинок — ось цілі росіян! Наслідки терористичних атак на Запорізьку область

Росіяни щодня обстрілюють мирних людей. Ракети окупантів зруйнували школу в Оріхові та вбили родину на околицях Запоріжжя.
Своєю ціллю російські терористи свідомо обрали сільську школу в Оріхові Запорізької області, яка від початку великої війни стояла пусткою.
Дві ракети вщент зруйнували один із корпусів і спортзалу. Будівлю, де колись навчалось майже 300 дітей, знищено.
Дуже великий вибух, дуже було гучно. Мені з дому видно школу нашу. Коли я вийшла у двір і глянула, то це був великий клуб диму, — каже в.о. директорки школи Тетяна Отришко.
Дуже великий вибух, дуже було гучно. Мені з дому видно школу нашу. Коли я вийшла у двір і глянула, то це був великий клуб диму, — каже в.о. директорки школи Тетяна Отришко.
Вона додає, що росіяни вже не вперше обстрілюють школу. Один нерозірваний реактивний снаряд і досі стирчить на дворі. Постраждали й довколишні будинки, які тепер потрібно лагодити.
Загарбники не обирають цілей та намагаються залякати мирне населення, щоночі обстрілюючи Запорізьку область.
Околиця Запоріжжя досі оговтується після реактивного удару росіян. Вночі проти неділі терористи запустили дві ракети С-300 по житловому кварталу приватного сектора.
Один із зарядів влучив у будинок і убив 50-річного власника та його 10-річну дочку. Мама дівчинки нині перебуває у тяжкому стані в лікарні.
Один із зарядів влучив у будинок і убив 50-річного власника та його 10-річну дочку. Мама дівчинки нині перебуває у тяжкому стані в лікарні.
Тим часом мешканці навколишніх пошкоджених будинків лагодять обійстя та отримують невідкладну медичну допомогу. Кажуть, що все обов’язково відбудують, а окупантам ніколи не здадуться.
Від російського терору щодня потерпають мешканці прифронтових селищ. Дивись, як живуть люди в Преображенці Запорізької області.
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