Школа та житловий будинок — ось цілі росіян! Наслідки терористичних атак на Запорізьку область

Росіяни щодня обстрілюють мирних людей. Ракети окупантів зруйнували школу в Оріхові та вбили родину на околицях Запоріжжя.

Обстріл Оріхова — наслідки

Своєю ціллю російські терористи свідомо обрали сільську школу в Оріхові Запорізької області, яка від початку великої війни стояла пусткою.

Дві ракети вщент зруйнували один із корпусів і спортзалу. Будівлю, де колись навчалось майже 300 дітей, знищено.

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Дуже великий вибух, дуже було гучно. Мені з дому видно школу нашу. Коли я вийшла у двір і глянула, то це був великий клуб диму, — каже в.о. директорки школи Тетяна Отришко.

Вона додає, що росіяни вже не вперше обстрілюють школу. Один нерозірваний реактивний снаряд і досі стирчить на дворі. Постраждали й довколишні будинки, які тепер потрібно лагодити.

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 квітня

Загарбники не обирають цілей та намагаються залякати мирне населення, щоночі обстрілюючи Запорізьку область.

Околиця Запоріжжя досі оговтується після реактивного удару росіян. Вночі проти неділі терористи запустили дві ракети С-300 по житловому кварталу приватного сектора.

Один із зарядів влучив у будинок і убив 50-річного власника та його 10-річну дочку. Мама дівчинки нині перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Тим часом мешканці навколишніх пошкоджених будинків лагодять обійстя та отримують невідкладну медичну допомогу. Кажуть, що все обов’язково відбудують, а окупантам ніколи не здадуться.

Від російського терору щодня потерпають мешканці прифронтових селищ. Дивись, як живуть люди в Преображенці Запорізької області.

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