Україна

Школа та житловий будинок — ось цілі росіян! Наслідки терористичних атак на Запорізьку область

Андрій Почтєв 12 Квітня 2023, 16:15
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Наземні атаки йдуть в унісон із побудовою оборони: карта бойових дій в Україні 12 квітня в режимі онлайн
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