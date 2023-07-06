Боишься грома и молнии? Расскажем, как защитить себя во время грозы

Летние грозы в самом разгаре. Из-за войны гром и молния в этом году могут пугать украинцев сильнее, чем обычно. Ведь звуки грома напоминают взрывы после пусков ракет.

Однако непогода и раньше могла приносить ущерб людям и даже угрозу жизни. Поэтому мы расскажем, как защитить себя во время грозы и что делать, если в человека попала молния.

Как вести себя и где прятаться во время грозы

Еще с детства мы знаем, что во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно на открытой местности. Если же кроме деревьев вокруг ничего нет, нужно найти растущие вместе, а не одиночные.

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Обязательно осмотреть местность на наличие следов от попадания молнии. Если следы есть, то почва там имеет высокую электропроводность и шансы пострадать от молнии значительно больше.

Во время грозы можно спрятаться под ивой или кленом, но ни в коем случае не под дубом, сосной и т.д. Молния очень редко попадает в кустарники, поэтому желательно прятаться возле кустов.

Во время непогоды не следует подходить к металлическим заборам. Нельзя бегать.

Также мы не раз слышали: если гроза застала тебя в поле, нужно лечь на землю. Но когда молния ударяет в землю, она может посылать электрический ток на расстояние до 30 м по поверхности. Потому на земле тебя может ударить этим током.

Лучше всего — сесть на корточках, пригнув голову к коленям, и зажать уши ладонями. Так ты находишься близко к земле, но при этом не прикасаешься к ней. Но это крайний случай и лучше найти нормальное место, где можно спрятаться.

Во время грозы не стоит ездить на велосипеде или мотоцикле, ведь металл притягивает молнию. Однако в автомобиле ты будешь в безопасности. Не забудь снять с крыши авто металлические антенны.

Если гроза застала тебя у водоема, то отойди от него на 100 м. Нельзя купаться или плавать в лодке.

Не стоит прятаться от молнии группой людей, даже по двое, чтобы удар молнии не угрожал всем сразу.

Как помочь человеку, которого ударило молнией

Не бойся оказывать помощь человеку, которого ударила молния. Это только миф, что тебя ударит током, если коснешься его. У человека высокие шансы выжить после удара молнией, но надо быстро ему помочь.

Основной ток молнии часто проходит по поверхности тела. В местах входа и выхода электрического разряда могут образоваться ожоги тканей, напоминающие ожоги третей – четвертой степени.

Иногда на коже остаются ветвящиеся красные полосы.

Шансы на выживание пострадавшего значительно повышаются, если рядом есть человек, умеющий делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Все потому, что часто при ударе молнией у человека останавливается сердце и он выглядит мертвым, но его можно спасти.

Прежде всего — вызови скорую помощь, если есть возможность. Далее положи пострадавшего на твердую поверхность. Начни делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Не закапывай человека в землю. Существует миф о том, что земля “вытягивает ток”, но на самом деле она хороший проводник и ты только потеряешь драгоценное время.

Самый популярный миф о молнии

Молния никогда не попадает дважды в одно место! Не раз слышал(-а) такое? Однако молния может ударить сколько угодно раз в любое место.

Одним из самых ярких доказательств является Empire State Building на Манхэттене. Когда-то небоскрёб использовали как лабораторию молний из-за его способности притягивать электричество. Здание поражает молнией от 25 до 100 раз в год.

Сейчас для украинцев существует угроза не только грома и молний, ​​но и российских обстрелов. Ранее мы рассказывали, как защитить себя в квартире во время ракетных обстрелов.

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