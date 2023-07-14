Кожен дрон важливий! Спецпризначенці здійснили штурм росіян на човнах — відео

Після проведення аеророзвідки одного з островів на Дніпрі українські військові виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони. Читай у нашому матеріалі, як спецпризначенці на човнах штурмують ворога.

Спецпризначенці на човнах штурмують ворога: повне відео

У реаліях нашої війни на перебіг бою може вплинути навіть один дрон. Саме він допоміг виявити ворожі позиції під час дорозвідки. Росіяни переміщувалися до свого спостережного пункту.

Цієї інформації виявилося достатньо, щоб розпочати штурм. Сили спеціальних операцій висунулися в той район, щоб знищити особовий склад та надалі взяти острів під контроль.

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Групи пересувалися двома човнами в темний час доби. На світанку спецпризначенці підійшли до району вогневого нальоту. Всі дії воїнів ССО координувалися зі штабу та супроводжувалися екіпажем безпілотного авіаційного комплексу.

Українські військові ухвалили рішення не відкривати вогонь першими, а чекати ініціативи росіян. Це було потрібно, щоб візуально визначити місця розташування живої сили та спостережних пунктів.

Після наближення човнів до 100 м, росіяни почали обстріл українських військових зі стрілецької зброї. Воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО розпочали штурм позицій ворога.

За час перестрілки українським військовим довелося скоротити відстань до ворога до 15 м. Це дозволило вражати ворога з важкого озброєння. Щоб не ризикувати життям, наші військові здійснили маневр та виманили ворога.

Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів. У результаті операції знищено один човен противника, ще один пошкоджено. Ліквідовано трьох окупантів, п’ятьох поранено.

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