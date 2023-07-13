Не мають цінності як воїни? Череватий про бойову можливість кадирівців та ситуацію на Бахмутському напрямку

Українці уважно слідкують за новинами з фронту, перевіряють карту бойових дій та радіють успіхам наших військових.

В ефірі телемарафону Єдині новини заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий розповів, що ініціатива на Бахмутському напрямку все ще за ЗСУ. Наші захисники, навіть попри шалений опір ворога, намагаються зайняти панівні висоти навколо міста.

Окрім цього, Череватий розповів цікаві речі про бойову здатність кадирівців.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

— Наші війська мають частковий успіх на Південному фланзі, закріплюються на рубежах. Загалом, ініціативна належить Силам оборони. Продовжується щоденна бойова робота.

Крок за кроком, максимально зберігаючи особовий склад, ми рухаємося до того, щоб зайняти панівні висоти й витиснути противника з його рубежів, — говорить заступник командувача Східного угруповання.

Череватий розповів, що за минулу добу російські військові завдали 538 ударів по українських позиціях різними видами озброєння. Відбулося п’ять бойових зіткнень. Під час цих зіткнень вдалося знищити 71 окупанта, а 141 — зазнав поранень.

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Про бойову здатність кадирівців

Російська сторона повідомляла, що на Бахмутський напрямок також прямують кадирівці. Заступник командувача Східного угруповання каже, що їх дійсно помітили в районі Кліщіївки та на Сватівському напрямку.

— Бої з ними показали, що їхня справа жандармська й поліцейська. Як воїни вони не мають жодної цінності. Вони відступили, зазнавши втрат.

Думаю, якщо вони знову намагатимуться вступати в бої з українськими бригадами, які мають досвід, їх чекатиме така сама доля, що й ПВК Вагнер, — міркує він.

За словами Череватого, ворог на Лимано-Куп’янському напрямку накопичує доволі потужне угруповання. Цей напрямок залишається лідером щодо артилерійських ударів, окупанти обстріляли українські позиції 665 разів.

На інших напрямках російські військові також не припиняють обстрілів. Раніше голова Мелітополя Іван Федоров розповів про мінування росіянами критичної інфраструктури міста.

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