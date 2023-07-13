Не имеют ценности как воины? Череватый о боевой возможности кадыровцев и ситуации на Бахмутском направлении

Украинцы внимательно следят за новостями с фронта, проверяют карту боевых действий и радуются успехам наших военных.

В эфире телемарафона Єдині новини заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый рассказал, что инициатива на Бахмутском направлении все еще у ВСУ. Наши защитники, даже несмотря на яростное сопротивление врага, пытаются занять господствующие высоты вокруг города.

Кроме этого, Череватый рассказал интересные вещи о боевой способности кадыровцев.

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Ситуация на Бахмутском направлении

— Наши войска имеют частичный успех на Южном фланге, закрепляются на рубежах. В целом, инициативная принадлежит Силам обороны. Продолжается ежедневная боевая работа.

Шаг за шагом, максимально сохраняя личный состав, мы движемся к тому, чтобы занять господствующие высоты и вытеснить противника из его рубежей, — говорит заместитель командующего Восточной группировки.

Череватый рассказал, что за минувшие сутки российские военные нанесли 538 ударов по украинским позициям разными видами вооружения. Произошло пять боевых столкновений. Во время этих столкновений удалось уничтожить 71-го оккупанта, а 141 — получил ранения.

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О боевой способности кадыровцев

Российская сторона сообщала, что на Бахмутское направление также направляются кадыровцы. Заместитель командующего Восточной группировкой говорит, что их действительно заметили в районе Клещеевки и на Сватовском направлении.

— Бои с ними показали, что их дело — жандармское и полицейское. Как воины, они не имеют никакой ценности. Они отступили, понеся потери.

Думаю, если они снова будут пытаться вступать в бои с имеющими опыт украинскими бригадами, их будет ждать такая же участь, что ПВК Вагнер, — рассуждает он.

По словам Череватого, враг на Лимано-Купянском направлении накапливает достаточно мощную группировку. Это направление остается лидером по артиллерийским ударам, оккупанты обстреляли украинские позиции 665 раз.

На других направлениях российские военные также не прекращают обстрелов. Ранее глава Мелитополя Иван Федоров рассказал о минировании россиянами критической инфраструктуры города.

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