Россияне пугают местных, но на поле боя это не помогает: карта боевых действий в Украине 13 июля в режиме онлайн

Результат саммита НАТО — декларация G7, которая должна стать первым юридическим документом касательно гарантий безопасности для Украины. Также ряд стран объявил о новых пакетах военной помощи, так что на карте боевых действий скоро будут новые изменения в нашу пользу.

Но стоит не забывать, что на поле боя сражается не только оружие, а люди! Это наш главный ресурс и сила, ведь наши военные делают все, чтобы Украина была свободной. Поэтому нужно помогать им и поддерживать.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово. Также две стороны продолжали боевые действия в районе Кременной. Кроме этого, нанесли наземные удары на линии Авдеевка-Донецк.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было использовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 11 ударных БпЛА. В общем, враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, в частности Невское, Серебрянский лес, Белогоровка в Луганской области и Спорное, Берестово, Раздоловка в Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, в частности Невское, Серебрянский лес, Белогоровка в Луганской области и Спорное, Берестово, Раздоловка в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка. На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Егоровка и Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дорожное, Тягинка, Ромашково, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

По данным Генштаба, противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства. Так, российские военные пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитно-ракетных комплекса и две станции РЭБ противника.

Российские военные не первую ночь подряд атакуют Украину. Ранее мы рассказывали о взрывах Черкасской области 12 июля.

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