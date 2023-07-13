Россияне пугают местных, но на поле боя это не помогает: карта боевых действий в Украине 13 июля в режиме онлайн

Результат саммита НАТО — декларация G7, которая должна стать первым юридическим документом касательно гарантий безопасности для Украины. Также ряд стран объявил о новых пакетах военной помощи, так что на карте боевых действий скоро будут новые изменения в нашу пользу.
Но стоит не забывать, что на поле боя сражается не только оружие, а люди! Это наш главный ресурс и сила, ведь наши военные делают все, чтобы Украина была свободной. Поэтому нужно помогать им и поддерживать.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово. Также две стороны продолжали боевые действия в районе Кременной. Кроме этого, нанесли наземные удары на линии Авдеевка-Донецк.
Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине.
За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было использовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 11 ударных БпЛА. В общем, враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
По данным Генштаба, противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства. Так, российские военные пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитно-ракетных комплекса и две станции РЭБ противника.
Российские военные не первую ночь подряд атакуют Украину. Ранее мы рассказывали о взрывах Черкасской области 12 июля.
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