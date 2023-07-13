Росіяни залякують місцевих, але на полі бою це не допомагає: карта бойових дій в Україні 13 липня у режимі онлайн

Результатами саміту НАТО стала декларація G7, яка має стати першим юридичним документом щодо безпеки України. Також низка країн оголосила про нові пакети військової допомоги, отже, на карті бойових дій скоро будуть нові зміни на нашу користь.

Але варто не забувати, що на полі бою воює не лише зброя, а люди! Це головний наш ресурс та сила, адже наші військові роблять усе, щоб вибороти свободу України. Тож треба допомагати їм та підтримувати.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове.Також дві сторони продовжували бойові дії в районі Кремінної. Крім цього, здійснили наземні удари на лінії Авдіївка-Донецьк.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.

Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було залучено 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА. Загалом, ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Серебрянський ліс, Білогорівка на Луганщині та Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочок, Олександро-Шультиного та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Пантелеймонівки на Донеччині. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Єгорівка та Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Шляхове, Тягинка, Ромашкове, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За даними Генштабу, противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Так російські військові намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетних комплекси та дві станції РЕБ противника.

Російські військові не першу ніч поспіль атакують Україну. Раніше ми розповідали про вибухи на Черкащині 12 липня.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!