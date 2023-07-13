Україна

Росіяни залякують місцевих, але на полі бою це не допомагає: карта бойових дій в Україні 13 липня у режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Липня 2023, 10:00
Карта бойових дій в Україні 13.07.2023 онлайн

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