Росіяни залякують місцевих, але на полі бою це не допомагає: карта бойових дій в Україні 13 липня у режимі онлайн

Результатами саміту НАТО стала декларація G7, яка має стати першим юридичним документом щодо безпеки України. Також низка країн оголосила про нові пакети військової допомоги, отже, на карті бойових дій скоро будуть нові зміни на нашу користь.
Але варто не забувати, що на полі бою воює не лише зброя, а люди! Це головний наш ресурс та сила, адже наші військові роблять усе, щоб вибороти свободу України. Тож треба допомагати їм та підтримувати.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове.Також дві сторони продовжували бойові дії в районі Кремінної. Крім цього, здійснили наземні удари на лінії Авдіївка-Донецьк.
Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.
Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було залучено 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА. Загалом, ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
За даними Генштабу, противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Так російські військові намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетних комплекси та дві станції РЕБ противника.
Російські військові не першу ніч поспіль атакують Україну. Раніше ми розповідали про вибухи на Черкащині 12 липня.
А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!