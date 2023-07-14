Каждый дрон важен! Спецназовцы провели штурм россиян на лодках — видео

После проведения аэроразведки одного из островов на Днепре украинские военные обнаружили позиции противника и неизвестный предмет, который значительно ухудшал работу средств воздушной разведки Сил обороны. Читай в нашем материале, как спецназовцы на лодках штурмуют врага.

Спецназовцы на лодках штурмуют врага: полное видео

В реалиях нашей войны на ход боя может повлиять даже один дрон. Он помог обнаружить вражеские позиции во время доразведки. Россияне перемещались в свой наблюдательный пункт.

Этой информации оказалось достаточно, чтобы начать штурм. Силы специальных операций выдвинулись в тот район, чтобы уничтожить личный состав и взять остров под контроль.

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Группы выдвинулись двумя лодками в темное время суток. На рассвете спецназовцы подошли к району огневого налета. Все действия воинов ССО координировались из штаба и сопровождались экипажем беспилотного авиационного комплекса.

Украинские военные приняли решение не открывать огонь первыми, а ждать инициативы россиян. Это было нужно, чтобы визуально определить места расположения живой силы и наблюдательных пунктов.

После приближения лодок на расстояние 100 м россияне начали обстрел украинских военных из стрелкового оружия. Воины 73 морского центра специальных операций ССО приступили к штурму позиций врага.

За время перестрелки украинским военным пришлось сократить расстояние до врага до 15 м. Это позволило поразить врага из тяжелого вооружения. Чтобы не рисковать жизнью, наши военные совершили маневр и выманили россиян.

Работу штурмовой группы закончили операторы FPV дронов. В результате операции уничтожена одна лодка противника, еще одна повреждена. Ликвидированы трое оккупантов, пять ранены.

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