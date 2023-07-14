Заставляют выезжать в РФ и забирают дома украинцев: карта боевых действий в Украине 14 июля в режиме онлайн

Мы получаем положительные новости о том, что ВСУ закрепляются на определенных позициях и продвигаются по некоторым направлениям. Поэтому внимательнее начинаем следить за картой боевых действий, делимся своими наблюдениями и догадками.

Но не стоит забывать об информационной тишине и обсуждать и распространять только то, что нам рассказывает военное руководство. Если мы не будем разглашать планы, это поможет военным лучше и быстрее их выполнить.

Пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что россияне и украинцы вели позиционные бои под Кременной.

Также украинские и российские силы продолжают проводить наземные обстрелы на линии Авдеевка – Донецк.

Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив две крылатые ракеты Калибр, одну баллистическую ракету Искандер-М и 20 иранских ударных БпЛА Shahed.

В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены две крылатые ракеты Калибр и 20 ударных дронов.

Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка в Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка в Донецкой области. На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области.

направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиационный удар возле Авдеевки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Бердичи, Степное и Авдеевка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар возле Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар возле Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Приютное, Ровнополь, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины. Таким образом, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе и семей с детьми и пожилых людей.

Их места жительства оккупанты заселяют, как правило, представителями государственных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, десять артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.

Украинские военные имеют успехи в разных направлениях. Ранее Наталья Гуменюк рассказывала, какая ситуация на Юге и готовятся ли к обороне Крыма оккупанты.

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