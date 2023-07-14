Заставляют выезжать в РФ и забирают дома украинцев: карта боевых действий в Украине 14 июля в режиме онлайн

Мы получаем положительные новости о том, что ВСУ закрепляются на определенных позициях и продвигаются по некоторым направлениям. Поэтому внимательнее начинаем следить за картой боевых действий, делимся своими наблюдениями и догадками.
Но не стоит забывать об информационной тишине и обсуждать и распространять только то, что нам рассказывает военное руководство. Если мы не будем разглашать планы, это поможет военным лучше и быстрее их выполнить.
Пока предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что россияне и украинцы вели позиционные бои под Кременной.
Также украинские и российские силы продолжают проводить наземные обстрелы на линии Авдеевка – Донецк.
Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив две крылатые ракеты Калибр, одну баллистическую ракету Искандер-М и 20 иранских ударных БпЛА Shahed.
В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены две крылатые ракеты Калибр и 20 ударных дронов.
В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены две крылатые ракеты Калибр и 20 ударных дронов.
Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины. Таким образом, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе и семей с детьми и пожилых людей.
Их места жительства оккупанты заселяют, как правило, представителями государственных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, десять артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага.
Украинские военные имеют успехи в разных направлениях. Ранее Наталья Гуменюк рассказывала, какая ситуация на Юге и готовятся ли к обороне Крыма оккупанты.
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