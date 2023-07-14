Змушують виїхати до РФ та забирають домівки українців: карта бойових дій в Україні 14 липня у режимі онлайн

Ми отримуємо позитивні новини про те, що ЗСУ закріплюються на певних позиціях та просуваються на деяких напрямках. Тоді ж уважніше починаємо слідкувати за картою бойових дій, ділимося своїми спостереженнями та міркуваннями.

Але не варто забувати про інформаційну тишу та обговорювати й поширювати лише те, про що нам розповідає військове керівництво. Якщо ми не розголошуватимемо плани, це допоможе військовим краще та швидше їх виконати.

Поки що пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що росіяни та українці вели позиційні бої під Кремінною.

Також українські та російські сили продовжують вести наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши:

дві крилаті ракети Калібр,

одну балістичну ракету Іскандер-М,

20 іранських ударних БпЛА Shahed.

У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено дві крилаті ракети Калібр та 20 ударних дронів. Також ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Водноча, здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Бердичі, Степове та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару біля Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Сторожеве, Благодатне та Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Приютне, Рівнопіль, Мала Токмачка, Оріхів, Малокатеринівка Запорізької області та Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку.

Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.

Українські військові мають успіхи на різних напрямках. Раніше Наталія Гуменюк розповідала, яка ситуація на Півдні та чи готуються до оборони Криму окупанти.

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