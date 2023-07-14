Змушують виїхати до РФ та забирають домівки українців: карта бойових дій в Україні 14 липня у режимі онлайн

Ми отримуємо позитивні новини про те, що ЗСУ закріплюються на певних позиціях та просуваються на деяких напрямках. Тоді ж уважніше починаємо слідкувати за картою бойових дій, ділимося своїми спостереженнями та міркуваннями.
Але не варто забувати про інформаційну тишу та обговорювати й поширювати лише те, про що нам розповідає військове керівництво. Якщо ми не розголошуватимемо плани, це допоможе військовим краще та швидше їх виконати.
Поки що пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що росіяни та українці вели позиційні бої під Кремінною.
Також українські та російські сили продовжують вести наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши:
У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено дві крилаті ракети Калібр та 20 ударних дронів. Також ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Російські окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку.
Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби, станцію радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль ворога.
Українські військові мають успіхи на різних напрямках. Раніше Наталія Гуменюк розповідала, яка ситуація на Півдні та чи готуються до оборони Криму окупанти.
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