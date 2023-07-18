Актеры на фоне “помощи”. В Кременной и Рубежном гуманитарная катастрофа — люди без воды, света, медицинской помощи

Российская армия закрыла на въезд Рубежное и Кременную. Оккупанты боятся украинского контрнаступления. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал Яне Брензей о новых правилах въезда во временно оккупированные Рубежное и Кременную. Сообщил, что старые пропуски уже не действуют, а получить новые крайне сложно.

Гуманитарная катастрофа в Рубежном и Кременной — подробности

В поселках, максимально приближенных к линии столкновения, россияне пытаются убрать эффект работы граждан, которые могут помогать украинской армии. Поэтому оккупанты закрывают города и села.

Даже если у тебя есть родные в Кременной или Рубежном, это не дает возможности попасть без пропуска, мужчин могут мобилизовать, заставляют получать российские паспорта, — говорит Артем Лысогор.

В Кременную и Рубежное, а также города и села в окрестностях, россияне завозят своих граждан. Бригады “ремонтников”, которые обворовывают дома людей, заезжают из России, вывозят все имущество людей, а затем бегут обратно.

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То, что завозят людей, может быть связано с выборами, чтобы разбавить количество проукраинского населения. Но Россия и так будет делать на выборах, что хочет, никакого европейского контроля.

Россияне уже заявляют о сформированных территориальных и участковых комиссиях на временно оккупированных территориях Украины. Обещают интернет и прозрачность, но на большинстве территорий нет даже света.

Артем Лысогор рассказал, как живут люди на временно оккупированных территориях. Гуманитарная ситуация достаточно тяжелая. Он называет ее критической.

С поставками продовольствия и лекарств большие проблемы. То, что есть, стоит очень дорого. Люди не могут себе этого позволить. Единственные, кто получает сейчас деньги, госслужащие, перешедшие на российскую сторону.

Малообеспеченные слои населения остаются без помощи. Если люди получают ранения дома или на улице, они самостоятельно оказывают себе помощь. Скорые не приезжают. Воды почти нет.

Канализационная проблема также критична. Россияне украли металл Северодонецкого санпропускника. Ремонт и “налаживание” жизни проводятся только на территориях, оккупированных с 2014 года. Для создания картинки, завозят актеров, которых фотографируют на фоне “гуманитарки”.

Ранее мы рассказывали о карте боевых действий 18 июля.

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