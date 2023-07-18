Украина

Актеры на фоне “помощи”. В Кременной и Рубежном гуманитарная катастрофа — люди без воды, света, медицинской помощи

Анастасия Грубрина, редактор сайта 18 июля 2023, 15:00

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