Боеприпасы к уже имеющемуся вооружению и многое другое: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки — одна из стран-партнеров, оказывающих Украине наибольшее количество военной помощи. Именно эта страна еще в прошлом году объявила о ленд-лизе и дала разрешение передать нам ЗРК Patriot.
25 июля 2023 года США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.
Новый пакет помощи предоставляется через механизм Presidential Drawdown Authority, позволяющий передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже 43-й транш с февраля 2022 года.
В очередную военную помощь от США вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS, но, кроме этого, есть много другого.
Также в новый пакет военной помощи от США вошли:
США поддерживают не только армию Украины. Ранее мы говорили о помощи фермерам Украины от USAID.
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