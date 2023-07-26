Боеприпасы к уже имеющемуся вооружению и многое другое: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки — одна из стран-партнеров, оказывающих Украине наибольшее количество военной помощи. Именно эта страна еще в прошлом году объявила о ленд-лизе и дала разрешение передать нам ЗРК Patriot.

25 июля 2023 года США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

Новый пакет помощи предоставляется через механизм Presidential Drawdown Authority, позволяющий передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже 43-й транш с февраля 2022 года.

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В очередную военную помощь от США вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS, но, кроме этого, есть много другого.

Новый пакет военной помощи от США 25 июля 2023 года: что передадут Украине

Также в новый пакет военной помощи от США вошли:

зенитные комплексы Stinger;

противотанковые комплексы Javelin;

32 бронетранспортера Stryker;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм и 60-мм минометные мины;

ракеты TOW;

беспилотные авиационные комплексы Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические аэронавигационные системы;

взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранатам;

приборы ночного видения и тепловизионные системы;

запчасти, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

США поддерживают не только армию Украины. Ранее мы говорили о помощи фермерам Украины от USAID.

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