Чтобы украинские фермеры оставались в бизнесе: USAID выделяет $250 млн в поддержку аграриев

В понедельник, 17 июля, РФ претворила в жизнь свои угрозы, продолжавшиеся уже почти год, и объявила о своем выходе из зерновой сделки. Это не могли проигнорировать ни украинские власти, ни мировое сообщество.

Поэтому уже во вторник, 18 июля, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время своего визита в Одессу объявила, что Украина получит дополнительные 250 миллионов долларов для помощи сельскому хозяйству. В частности, речь идет о фермерах, которые страдают из-за блокирования зерна российскими оккупантами в украинских портах.

По словам Саманты Пауэр, USAID планирует привлечь частный сектор, других доноров и фонды, чтобы собрать всю сумму для Украины.

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Эти средства будут направлены на развитие критически важной сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности, систем орошения, зерновых элеваторов и перегрузочных мощностей. Также инвестиции будут направлены на портовую и пограничную инфраструктуру, чтобы расширить другие экспортные маршруты.

Вдобавок USAID планирует расширить поддержку малых и средних сельскохозяйственных бизнесов. Это необходимо, чтобы предоставить им доступ к финансированию и ресурсам для планирования посева и сбора урожая на 2023 год.

Мы коллективно заинтересованы, чтобы украинские фермеры оставались в бизнесе.

Но не менее важна остается поддержка в вооружении. Читай, какие страны анонсировали новые пакеты военной помощи для Украины.

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