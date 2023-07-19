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Чтобы украинские фермеры оставались в бизнесе: USAID выделяет $250 млн в поддержку аграриев

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 июля 2023, 14:00
допомога від США
Фото: Pexels

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