Щоб українські фермери залишалися в бізнесі: USAID виділяє $250 млн на підтримку аграріїв

У понеділок, 17 липня, РФ втілила у життя свої погрози, які тривали вже майже рік, та оголосила про свій вихід із зернової угоди. Це не могли проігнорувати ані українська влада, ані світова спільнота.

Тому вже у вівторок, 18 липня, очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час свого візиту до Одеси оголосила, що Україна отримає додаткові 250 мільйонів доларів на допомогу сільському господарству. Зокрема, йдеться про фермерів, які потерпають через блокування зерна російськими окупантами в українських портах.

За словами Саманти Пауер, USAID планує залучити приватний сектор, інших донорів і фонди, щоб зібрати всю суму для України.

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Ці кошти будуть спрямовані на розвиток критично важливої сільськогосподарської інфраструктури, зокрема систем зрошення, зернових елеваторів та перевантажувальних потужностей. Також інвестиції будуть спрямовані й на портову та прикордонну інфраструктуру, щоб розширити інші експортні маршрути.

На додачу USAID планує розширити підтримку малих і середніх сільськогосподарських бізнесів. Це необхідно, щоб надати їм доступ до фінансування та ресурсів для планування посіву та збору врожаю на 2023 рік.

Ми колективно зацікавлені в тому, щоб українські фермери залишалися в бізнесі.

Та не менш важливою залишається підтримка в озброєнні. Читай, які країни анонсували нові пакети військової допомоги для України.

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