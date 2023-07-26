Боєприпаси до вже наявного озброєння і багато іншого: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки — одна з країн-партнерів, які надають України найбільше військової допомоги. Саме ця країна ще минулого року оголосила про ленд-ліз та дозволила передати нам ЗРК Patriot.
25 липня 2023 року США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 млн. Про це повідомили у Міністерстві оборони США.
Новий пакет допомоги надається через механізм Presidential Drawdown Authority, який дає змогу передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже 43-й такий транш із лютого 2022 року.
До чергової військової допомоги від США увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS, але, крім цього, є багато іншого.
Також до нового пакета військової допомоги від США увійшли:
США підтримують не лише армію України. Раніше ми розповідали про допомогу фермерам України від USAID.
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