Не залишать шансів ворожій техніці! На що здатні ракети Brimstone: характеристики та дальність дії

Україні потрібна якісна зброя, щоби мати змогу захищатися від російської агресії. Іноземні партнери повільно, але впевнено з цим допомагають.

Зокрема, нещодавно Велика Британія надала ЗСУ наземні комплекси Wolfram, які запускають ракети Brimstone.

Розробкою ракет займалася європейська компанія MBDA. Вже за кілька років система стала на озброєння британських ВПС, а також демонструвала ефективність на полі бою в Афганістані, Лівії, Іраку. Сьогодні ці комплекси постачають і в Україну.

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Їх вважають справжніми акулами у світі зброї, адже вони мають низку суттєвих переваг у своїх характеристиках та принципах роботи. Чим особливі ракети Brimstone — читай у матеріалі.

Характеристики та вартість ракет Brimstone

Ракети Brimstone вважаються одними з найкращих на полі бою. І не дарма, адже їхні характеристики дозволяють віддалено пробити броню найміцнішого танка та зводять участь людини в керуванні до мінімуму.

Основні характеристики ракети:

маса — 49 кг;

довжина — 1,8 м;

діаметр — 188 мм;

максимальна швидкість — 450 м/с;

система наведення — комбінована-радіолокаційна ДБН міліметрового діапазону та напівактивна лазерна;

бойова частина — тандемна, кумулятивна;

Основне призначення тандемних боєприпасів — добре захищені цілі. Наприклад, знищення сучасних танків та ураження бойових кораблів.

дальність: з повітряного пуску ракета досягає дистанцій від 20 до 60 км. А от з наземного пуску вона значно зменшується до 10 – 12 км.

В Україні є змога запускати комплекси лише з наземних установок. Хоч така дальність дії не надто велика для фронту, ракета може дістатися у місця, які не під силу звичайному танку.

Та за усе хороше доводить чимало платити. За один пусковий комплект, який вміщає три ракети, треба віддати щонайменше $263 тис.

Принцип дії Brimstone

Великою перевагою цієї ракетної системи є те, що вона видає низький рівень шуму, йде на низьких висотах та має невеликий тепловий слід. Це робить її непомітною для людського ока та систем ППО.

Щоб привести комплекс в дію, достатньо вказати приблизний район, де може бути потенційна мішень. Крім того, ракета є ідеальною зброєю для ураження точкових цілей. Для цього треба лише правильно її запрограмувати.

Далі технології зроблять усе самостійно, що дозволяє діяти на безпечній відстані для оператора та завдати удару по будь-яких цілях.

Коли напрямок руху заданий, Brimstone переходить у бойовий режим. Спершу ракета ідентифікує заданий об’єкт, а цифрові системи фіксують мішень та вирахують усі показники, щоб завдати точного удару.

Після цих маніпуляцій снаряд переходить до етапу знищення. Завдяки цьому Brimstone може працювати по статичних, рухомих і навіть маневрових цілях.

У повітрі можуть одночасно перебувати кілька ракет, що дозволяє знищувати певні цілі з різних траєкторій та влучати у вразливі місця ворога одночасно.

Фото: Вікіпедія

Окрім ракет, закордонні партнери надають Україні й зенітно-ракетні комплекси. Одним із таких на озброєнні нашої держави стоять ЗРК Patriot, що про них відомо — у матеріалі.

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