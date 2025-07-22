За годину — близько 100 зразків: як судмедексперти по шматочках збирають тіла бійців

У рамках стамбульських домовленостей Україна репатріювала тіла шести тисяч воїнів. Робота над їх упізнанням триває майже цілодобово. Втім, щоб ідентифікувати всіх, Україні знадобиться 14 місяців, заявив раніше очільник МВС Ігор Клименко.

Як Україна встановлює особи загиблих та чому цей процес такий тривалий — розповів у репортажі журналіст Вікна-новини Євген Бригар.

Ексгумація тіл військових: чому процес може тривати місяцями

В одному приміщенні зібрали 30 фрагментів, які можуть належати 30 різним людям. Деякі з них у такому стані, що для точної перевірки може знадобитися кілька спроб.

У лабораторії біологічних досліджень експерти встановлюють ДНК як з решток загиблих військовослужбовців, так і з біологічних зразків їхніх родичів. Щоб туди потрапити, обов’язково вдягнути медичний халат, бахіли та маску.

Без такого захисту молекулярно-генетичні дослідження не проводяться. Експерти працюють з максимальною обережністю, зокрема із біологічними зразками родичів військовослужбовців, адже вони є ключем до ідентифікації невпізнаних тіл.

— Для того щоби провести таку ідентифікацію, потрібно, щоби й рідні з категорії батьки-діти здавали свої зразки, — пояснює Руслан Аббасов, заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Аналіз ДНК для родичів військовослужбовців — максимально проста і безкоштовна процедура, якщо здійснюється в рамках кримінального провадження щодо безвісти зниклого.

Біологічний зразок з внутрішньої сторони щоки відбирають у поліцейському відділку. Згодом за допомогою спеціального обладнання експерти відділяють ДНК від інших клітинних компонентів.

За годину експерти встановлюють близько 100 зразків. За робочий день можна встановити достатньо велику кількість. Коли геномна інформація людини встановлена, її переміщують в електронний реєстр геномної інформації.

Далі система автоматично зможе фіксувати, коли ДНК родичів збігатиметься із ДНК полеглого військовослужбовця.

Що ускладнює процес розпізнавання тіл

Минулого місяця в Україну повернули понад шість тисяч тіл, на ідентифікацію яких чекають тисячі українських родин. Утім, шлях до цього не близький.

Часто тіла надходять лише фрагментами, після впливу високих температур та інших факторів. Все це ускладнює процес ідентифікації, роботу слідчих та експертів.

Лише незначний відсоток повернутих тіл має ознаки для чіткої ідентифікації: елементи форми, нашивки, шеврони, жетони, жетони військового, особисті документи тощо.

Переважна більшість тіл без жодних підказок. Тому надія лише на встановлення ДНК. Щоб її розпочати, судово-медичний експерт відбирає рештки загиблого та направляє в одну з профільних лабораторій.

По Україні таких загалом близько 30 і працюють вони ледь не цілодобово. Робота щодо репатрійованих раніше тіл не припиняється.

Під час роботи експерт отримує пакет з рештками й одразу готується до найгіршого сценарію — залишки тіл можуть належать кільком людям одночасно. Це збільшує час ідентифікації.

Поки ти не встановиш, ти не маєш права відмовитись від роботи з цим об’єктом. Ти повинен встановити ДНК-профіль і надати слідчому належний доказ. Тому це може тривати, на жаль, і кілька місяців, і навіть до півроку, — говорить Сергій Аббасов.

Експерт, що працює з рештками, очищає їх від бруду та готується до наступних етапів. Вони проходитимуть фізико-хімічну та механічну обробку, а потім відбудеться їхнє просушування в сухожаровій шафі. Згодом їх подрібнять до стану кісткового порошку.

Фінальний етап — встановлення ДНК на генетичних аналізаторах. Тоді усі отримані дані вносяться до вже згаданого електронного реєстру геномної інформації людини. І якщо у ньому фіксується збіг, лабораторія направляє слідчому відповідний лист.

Саме в цьому листі з експертом зазначається, які саме дії необхідно вчинити слідчому, щоб перевірити цей збіг. Це може бути надання експерту висновків відповідних експертиз, за якими встановлені ДНК-профілі, або рекомендація повторно відібрати біологічний зразок в іншого родича.

Родичі ж інформуються не одразу, а лише після виконання слідчим усіх необхідних процедур. Тому процес ідентифікації довготривалий, складний і вимагає точності на кожному з етапів.

Судмедекспертам іноді вдається встановити факт катувань на тілах українських воїнів. Ми розповідали про страшні знахідки: укуси собак, шрами від цигарок та інші.

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