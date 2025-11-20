В Украину вернули 1000 тел, которые могут принадлежать военным — их идентифицируют

В Украину доставили 1000 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Масштабная репатриационная операция состоялась сегодня, 20 ноября.
Об этом официально сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Что известно на данный момент
Как отмечают в ведомстве, впереди — длительная и сложная процедура установления личностей погибших. В ближайшее время к работе приступят следователи и судебно-медицинские эксперты МВД.
Их главная задача — провести необходимые экспертизы и идентифицировать каждого защитника, чтобы родные смогли достойно похоронить своих героев.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы и осуществлена идентификация репатриированных тел, — говорится в сообщении.
Сейчас тела перевезены в специализированные государственные учреждения для дальнейшего осмотра и анализов.
Кто занимался возвращением
Эта гуманитарная миссия стала результатом сложного взаимодействия многих структур сектора безопасности и обороны Украины. Операцию провели усилиями:
- Координационного штаба;
- СБУ и МВД;
- ВСУ (в частности ЦВС) и ГСЧС;
- Офиса Уполномоченного по правам человека и Секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести.
Также в Коордштабе выразили отдельную благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в переговорах и организации процесса.
Ранее мы рассказывали, как почтить кортеж с погибшими военнослужащими.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!