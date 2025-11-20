В Украину вернули 1000 тел, которые могут принадлежать военным — их идентифицируют

В Украину доставили 1000 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Масштабная репатриационная операция состоялась сегодня, 20 ноября.

Об этом официально сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно на данный момент

Как отмечают в ведомстве, впереди — длительная и сложная процедура установления личностей погибших. В ближайшее время к работе приступят следователи и судебно-медицинские эксперты МВД.

Их главная задача — провести необходимые экспертизы и идентифицировать каждого защитника, чтобы родные смогли достойно похоронить своих героев.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы и осуществлена идентификация репатриированных тел, — говорится в сообщении.

Сейчас тела перевезены в специализированные государственные учреждения для дальнейшего осмотра и анализов.

Кто занимался возвращением

Эта гуманитарная миссия стала результатом сложного взаимодействия многих структур сектора безопасности и обороны Украины. Операцию провели усилиями:

Координационного штаба;

СБУ и МВД;

ВСУ (в частности ЦВС) и ГСЧС;

Офиса Уполномоченного по правам человека и Секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести.

Также в Коордштабе выразили отдельную благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в переговорах и организации процесса.

Ранее мы рассказывали, как почтить кортеж с погибшими военнослужащими.

