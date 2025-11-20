В Україну повернули 1000 тіл, які можуть належати військовим — їх ідентифікують

В Україну доправили 1000 тіл, які, за даними російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Масштабний репатріаційний захід відбувся сьогодні, 20 листопада.

Про це офіційно повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо на цей момент

Як зазначають у відомстві, попереду — тривала та складна процедура встановлення осіб загиблих. Найближчим часом до роботи стануть слідчі та судово-медичні експерти МВС.

Їхнє головне завдання — провести необхідні експертизи та ідентифікувати кожного захисника, щоб рідні змогли гідно поховати своїх героїв.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — йдеться в повідомленні.

Наразі тіла перевезено до спеціалізованих державних установ для подальшого огляду та аналізів.

Хто займався поверненням

Ця гуманітарна місія стала результатом складної взаємодії багатьох структур сектору безпеки та оборони України. Операцію провели зусиллями:

Координаційного штабу;

СБУ та МВС;

ЗСУ (зокрема ЦВС) та ДСНС;

Офісу Уповноваженого з прав людини та Секретаріату уповноваженого з питань зниклих безвісти.

Також у Коордштабі висловили окрему вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у переговорах та організації процесу.

