Обманули вдову воина на миллион: в Киеве задержали псевдогадалок

Киевские киберполицейские совместно со следователями Дарницкого управления полиции ликвидировали масштабную сеть мошенников, которые годами паразитировали на человеческом горе. Три семейных клана, возглавляемые 50-летней жительницей Черкасской области, наладили циничный бизнес: под видом эзотериков и ясновидящих они выманивали последние сбережения у наиболее уязвимых слоев населения, в частности у семей защитников Украины.

Общая сумма подтвержденного ущерба на данный момент достигает почти 1,4 миллиона гривен, однако следствие предполагает, что реальная цифра может быть значительно больше.

Психологический террор по расписанию: как работала схема

Организатор привлекла к делу своих безработных родственников в возрасте от 18 до 60 лет. Злоумышленники действовали системно: создавали профессиональные вебресурсы эзотерической тематики и вкладывались в таргетированную рекламу, чтобы привлечь новых жертв.

Метод обработки клиентов был построен на запугивании. Псевдогадалки убеждали людей в наличии родовых проклятий и неминуемых смертельных бедах, которые якобы можно предотвратить только дорогостоящими обрядами.

Как выяснили расследователи, обычные бытовые вещи фигуранты выдавали за магические артефакты, а за спинами жертв цинично насмехались над их доверчивостью.

Предательство и бездушие: обманутые военные и вдовы

Наиболее резонансным эпизодом дела стал факт обмана жены погибшего Героя. Женщину, которая находилась в тяжелом психологическом состоянии, запугали опасностью для детей и заставили перечислить значительную часть государственной выплаты, полученной в связи с гибелью мужа на фронте.

Среди потерпевших также зафиксированы действующие военнослужащие ВСУ и их близкие, которых злоумышленники заставляли оформлять микрокредиты и сдавать золото в ломбарды.

Фигуранты действовали с особым цинизмом, выслеживая людей в состоянии глубокой психологической травмы. Мы задокументировали факты, где мошенники не просто вымогали деньги, а фактически доводили жертв до финансовой и эмоциональной пропасти, используя горе семей погибших воинов как инструмент для собственного обогащения, — отметили в киберполиции.

Читать по теме Более 90% украинцев сталкивались с кибермошенниками: результаты опроса Несмотря на активность мошенников, украинцы все больше интересуются кибербезопасностью.

Масштабная спецоперация: обыски от Черкасс до Винницы

Нейтрализация группировки произошла при поддержке спецподразделений КОРД и ППОП. Правоохранители провели 10 одновременных обысков в Черкасской и Винницкой областях.

Результаты следственных действий:

Изъято более 400 тысяч гривен наличными в разных валютах;

Найдены десятки смартфонов, компьютерная техника и банковские карты;

Обнаружены черновые записи с базами клиентов, визитки ясновидящих и специфическая обрядовая атрибутика;

Изъято транспортное средство и незарегистрированное гладкоствольное оружие.

На данный момент организатору и её самой активной сообщнице сообщено о подозрении по ч. 4 и 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).

Суд избрал фигуранткам меру пресечения в виде домашнего ареста, однако прокуратура и полиция работают над установлением других участников клана.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Этот случай в очередной раз напоминает, насколько изобретательными могут быть мошенники, спекулируя на самых святых чувствах и патриотизме. Сегодня опасность подстерегает не только в эзотерических чатах, но и под маской помощи армии.

Главное фото: Киберполиция.

Читайте в нашем материале, как распознать фейковых волонтеров и защитить свой кошелек.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!