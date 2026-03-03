Ошукали вдову воїна на мільйон: у Києві затримали псевдоворожок

Київські кіберполіцейські спільно зі слідчими Дарницького управління поліції ліквідували масштабну мережу шахраїв, які роками паразитували на людському горі. Три родинні клани, очолювані 50-річною мешканкою Черкащини, налагодили цинічний бізнес: під виглядом езотериків та ясновидців вони виманювали останні заощадження у найбільш вразливих верств населення, зокрема у родин захисників України.

Загальна сума підтверджених збитків наразі сягає майже 1,4 мільйона гривень, проте слідство припускає, що реальна цифра може бути значно більшою.

Психологічний терор за розкладом: як працювала схема

Організаторка залучила до справи своїх безробітних родичів віком від 18 до 60 років. Зловмисники діяли системно: створювали професійні вебресурси езотеричної тематики та вкладалися у таргетовану рекламу, щоб залучити нових жертв.

Метод обробки клієнтів був побудований на залякуванні. Псевдоворожки переконували людей у наявності родових проклять та неминучих смертельних бідах, які нібито можна відвернути лише дороговартісними обрядами.

Як з’ясували розслідувачі, звичайні побутові речі фігуранти видавали за магічні артефакти, а за спинами жертв цинічно насміхалися з їхньої довірливості.

Зрада та бездушність: ошукані військові та вдови

Найбільш резонансним епізодом справи став факт ошуканства дружини загиблого Героя. Жінку, яка перебувала у важкому психологічному стані, залякали небезпекою для дітей і змусили перерахувати значну частину державної виплати, отриманої у зв’язку із загибеллю чоловіка на фронті.

Серед потерпілих також зафіксовані чинні військовослужбовці ЗСУ та їхні близькі, яких зловмисники змушували оформлювати мікрокредити та здавати золото в ломбарди.

Фігуранти діяли з особливим цинізмом, вистежуючи людей у стані глибокої психологічної травми. Ми задокументували факти, де шахраї не просто вимагали гроші, а фактично доводили жертв до фінансової та емоційної прірви, використовуючи горе родин загиблих воїнів як інструмент для власного збагачення — зазначили у кіберполіції.

Масштабна спецоперація: обшуки від Черкас до Вінниці

Нейтралізація угруповання відбулася за підтримки спецпідрозділів КОРД та ППОП. Правоохоронці провели 10 одночасних обшуків у Черкаській та Вінницькій областях.

Результати слідчих дій:

Вилучено понад 400 тисяч гривень готівкою у різних валютах;

Знайдено десятки смартфонів, комп’ютерну техніку та банківські картки;

Виявлено чорнові записи з базами клієнтів, візитівки ясновидиць та специфічну обрядову атрибутику;

Вилучено транспортний засіб та незареєстровану вогнепальну зброю.

Наразі організаторці та її найактивнішій спільниці повідомлено про підозру за ч. 4 та 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).

Суд обрав фігуранткам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте прокуратура та поліція працюють над встановленням інших учасників клану.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Цей випадок вкотре нагадує, наскільки винахідливими можуть бути шахраї, спекулюючи на найсвятіших почуттях та патріотизмі. Сьогодні небезпека чатує не лише в езотеричних чатах, а й під маскою допомоги армії.

