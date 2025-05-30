Охотник за мошенниками: в Telegram заработал бот НеНадійно

Фото Unsplash Едва ли не ежедневно кто-то попадает в ловушку онлайн-мошенников. Письма с госвыплатами, поддельные банки, фейковые маркетплейсы — схемы становятся все более изощренными. Среди пострадавших оказываются наши родители, дети, друзья. Но теперь появился простой способ противостоять этим угрозам — Telegram-бот НеНадійно. Как работает бот НеНадійно По версии издания Рубрика, инструмент, запущенный командой Nadiyno.org, позволяет каждому мгновенно сообщать о подозрительных сайтах.Присылаешь линк мошенника — и уже через несколько минут его проверяют эксперты. В случае подтверждения мошенничества сайт попадает в черный список и передается на блокировку партнерам, государственным структурам и интернет-платформам. — НеНадійно — не просто бот: это попытка создать легкий и понятный инструмент для защиты себя и близких в цифровом пространстве, — сообщили в организации. Читать по теме Налоговая или мошенник? На электронные почты украинцев пришли подозрительные письма Что известно о фейковых письмах и как отличить их от настоящих? Как воспользоваться чат-ботом Отправь ссылку в бот @nenadiyno_bot. Специалисты по цифровой безопасности проанализируют сайт. Если подтверждено мошенничество — запускается процедура блокировки. Если заблокировать не удается, сайт попадает в базу опасных ресурсов. За первые дни тестирования бот получил 26 подозрительных ссылок, из которых 19 оказались настоящими ловушками. Среди них поддельные страницы Facebook, магазинов, банковских сервисов и даже популярных украинских сетей супермаркетов. НеНадійно — это больше, чем техническое решение. Бот помогает тем, кому сложно самостоятельно распознать цифровое мошенничество: людям старшего возраста, детям. Как присоединиться к инициативе Благодаря НеНадійно каждый украинец может присоединиться к киберобороне страны — просто через телефон, в удобном формате Telegram! Попробовать бот можно уже сейчас. Найди в Telegram @nenadiyno_bot или перейди по ссылке. Ты можешь отправить информацию боту о том, что тебе показалось подозрительным. Это займет меньше минуты, но может спасти тебя или другого человека от потери денег или данных. Ранее мы рассказывали, как твой номер телефона попадает к мошенникам. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Кибербезопасность, Мошенничество Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter