Мисливець за шахраями: у Telegram запрацював бот НеНадійно

Чи й не щодня хтось потрапляє у пастку онлайн-шахраїв. Листи з держвиплатами, підроблені банки, фейкові маркетплейси — схеми стають дедалі витонченішими.

Серед постраждалих опиняються наші батьки, діти, друзі. Але тепер з’явився простий спосіб протистояти цим загрозам — Telegram-бот НеНадійно.

Як працює бот НеНадійно

Як пише видання Рубрика, інструмент, запущений командою Nadiyno.org, дає змогу кожному миттєво повідомляти про підозрілі сайти.

Надсилаєш лінк шахрая — і вже за кілька хвилин його перевіряють експерти. У разі підтвердження шахрайства сайт потрапляє до чорного списку і передається на блокування партнерам, державним структурам та інтернет-платформам.

— НеНадійно — не просто бот: це спроба створити легкий та зрозумілий інструмент для захисту себе та близьких в цифровому просторі, — повідомили в організації.

Як скористуватись чат-ботом

Надішли лінк у бот @nenadiyno_bot. Фахівці з цифрової безпеки проаналізують сайт. Якщо підтверджено шахрайство — запускається процедура блокування. Якщо заблокувати не вдається, сайт потрапляє до бази небезпечних ресурсів.

За перші дні тестування бот отримав 26 підозрілих посилань, із яких 19 виявилися справжніми пастками. Серед них підроблені сторінки Facebook, магазинів, банківських сервісів та навіть популярних українських мереж супермаркетів.

НеНадійно — це більше, ніж технічне рішення. Бот допомагає тим, кому складно самостійно розпізнати цифрове шахрайство: людям старшого віку, дітям.

Як долучитися до ініціативи

Завдяки НеНадійно кожен українець може долучитися до кібероборони країни — просто через телефон, у зручному форматі Telegram!

Спробувати бот можна вже зараз. Знайди у Telegram @nenadiyno_bot або перейди за посиланням. Ти можеш надіслати інформацію боту про те, що тобі здалося підозрілим. Це займе менше ніж хвилину, але може врятувати тебе або іншу людину від втрати грошей або даних.

Раніше ми розповідали, як твій номер телефону потрапляє до шахраїв.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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