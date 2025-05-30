Для тебе Твоя безпека

Мисливець за шахраями: у Telegram запрацював бот НеНадійно

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 30 Травня 2025, 16:00
Telegram-бот НеНадійно
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь