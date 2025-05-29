Новая мошенническая схема появилась в Украине. Злоумышленники маскируются под Государственную налоговую службу и рассылают письма украинцам. Все это происходит параллельно с настоящей рассылкой от налоговой с требованиями объяснить происхождение средств или ведение предпринимательской деятельности без регистрации.

Как отличить мошенническое письмо от настоящего? Рассказал глава Налоговой службы Руслан Кравченко.

Фейковые письма из налоговой: как не стать жертвой мошенников

Глава налоговой службы обратился к украинцам и рассказал, как мошенники копируют электронные почты ГНС и подделывают якобы официальные письма.

Фиксируем новую волну массового распространения фейковых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. За последнюю неделю это уже вторая подобная волна.

Об активности мошенников сообщили налогоплательщики из нескольких областей Украины. Налоговая служба к этой рассылке не имеет никакого отношения, объясняет Кравченко.

В письмах от мошенников содержится вредоносное ПО, которое предоставляет удаленный доступ к твоему компьютеру преступникам. Доступ активируется после открытия PDF-файла.

Официальные и настоящие электронные почты ГПС имеют конце домен @tax.gov.ua. Никаких других символов или букв не должно быть. В противном случае тебе прислали “письмо от налоговой” мошенники.

Открывать это письмо не стоит. Лучше отметить его как спам и удалить из почты. Если у тебя есть сомнения по поводу подлинности письма, лучше обратиться с вопросом к налоговой лично или по официальным контактам на сайте.

В письмах мошенники просят предоставить информацию о легализации средств, а в случае непредоставления документации угрожают приостановить деятельность. “Официальный запрос” с вредоносным программным обеспечением оставляют в приложении к письму.

Налоговая или мошенник? На электронные почты украинцев пришли подозрительные письма / 3 Фотографии

Ранее мы рассказывали о налоге на переводы денег 2025.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.