Шахрайство, хуліганство і не тільки: від яких злочинів найбільше потерпали українці у 2025

В Україні найбільш поширеними злочинами є хуліганство та обман при купівлі товарів та послуг в інтернеті. Про це повідомив керівник ТОВ ІНФО САПІЄНС Дмитро Савчук під час презентації загальнонаціонального дослідження в Укрінформі — його деталі читай у матеріалі.

Від яких злочинів потерпають українці

За словами Савчука, приблизно третина опитаних людей зазначили, що протягом останнього року постраждали хоча б від одного злочину — або особисто, або через членів родини.

Найпоширенішими є побутові та цифрові злочини: зокрема, більше 14% опитуваних повідомили, що протягом року були потерпілими від хуліганства, а майже 13% скаржились на обман при купівлі в інтернеті товарів та послуг.

Приблизно по 5% вказували на корупцію та шахрайство, 3,7% — на крадіжки банківських карт онлайн. Більш ніж по 3% скаржились на крадіжки з проникненням до приміщення за межами дому та домашнє насильство, 2,9% — крадіжки, а 2,8% — скоєння ДТП.

Також він уточнив, що рівень злочинності є найбільш проблемним у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Сумській областях, а також Київ.

Під час дослідження було опитано понад 14 тисяч осіб віком від 16 років, а саме опитування проводилось у березні-травні 2025 року.

Раніше ми писали, як не стати жертвою злодіїв — читай у матеріалі, як не віддати свої гроші шахраям.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!