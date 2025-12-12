Дозвілля Опитування

Шахрайство, хуліганство і не тільки: від яких злочинів найбільше потерпали українці у 2025

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 12 Грудня 2025, 10:00 2 хв.
шахрайство в україні
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь