Как украинцы относятся к России — социологи о тенденциях в разных регионах

В сентябре Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование среди украинцев касательно их отношения к России. Читай в материале детали опроса и сколько людей имеют негативное отношение к агрессору.

Опрос КМИС: отношение украинцев к россиянам

Согласно опросу КМИС, 91% украинцев негативно относятся к России. Эти показатели практически не изменились по сравнению с 2024 годом, когда отрицательное отношение составило 93%, а положительное — 3%, находящееся в пределах статистической погрешности.

Отношение к жителям России также преимущественно негативное: 85% украинцев выражают негативные чувства и только 8% — положительные, что почти идентично данным предыдущего года. Региональный разрез показывает, что негативное отношение к России колеблется от 92% на Западе до 80% на Востоке с положительным отношением на уровне 3-4% в большинстве регионов и до 9% на Востоке.

По отношению к жителям России негативное отношение составляет от 91% на Западе до 73% на Востоке, а положительное превышает 10% только на Востоке.

Опрос также измерял социальную дистанцию ​​по шкале Богардуса, где средний показатель отношения украинцев к россиянам составляет 6,5 из 7 (максимальная дистанция). 82% респондентов считают, что россиян не следует пускать в Украину. Для сравнения, в 2013 году средний показатель социальной дистанции составил 2,7, что указывало на открытость к россиянам.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий подчеркнул:

Украинцы объединены в осознании экзистенциальной угрозы от россиян. Мы призываем украинских политиков, журналистов и общественных деятелей использовать этот потенциал объединения для усиления национального единства.

Грушецкий также обратился к западным партнерам Украины:

Мы также обращаемся к западным партнерам Украины не путать русский язык с русской идентичностью. Русскоязычные украинцы — патриоты, которые не хотят жить в России.

Результаты опроса свидетельствуют о стабильности негативных настроений после полномасштабного вторжения в 2022 году без существенных изменений в региональных вариациях. Эксперты КМИС отмечают, что негативное отношение обусловлено восприятием России как политической угрозы, а не этническими факторами, и подчеркивают единство украинцев независимо от языка или региона.

