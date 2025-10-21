Большинство немцев против выплат украинским беженцам — опрос

Две трети граждан Германии высказались против выплаты украинским беженцам денежной помощи Burgergeld — программы финансовой поддержки, которую получают соискатели работы и малообеспеченные.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения INSA, сообщает Deutsche Welle.

Что показал опрос

На вопрос, должны ли все украинцы, которые сейчас находятся в Германии, получать денежную помощь, только 17% респондентов ответили да или скорее да.

В то же время 66% опрошенных высказались против такой поддержки, ещё 7% заявили, что им это безразлично, а 10% не смогли дать чёткий ответ.

Кроме того, социологи задали немцам вопрос об украинских мужчинах призывного возраста, которые сейчас проживают в ФРГ.

62% участников опроса считают, что они должны вернуться в Украину, 18% высказались против этой идеи, 8% признались, что их это не волнует, а 12% не дали ответа.

Сколько украинцев получают помощь

По данным Федерального агентства по труду Германии, по состоянию на март 2025 года право на получение пособия имели около 701 тысячи украинцев. Из них более 500 тысяч — люди трудоспособного возраста (от 15 до 66 лет).

В то же время все больше украинцев интегрируются в рынок труда. Согласно статистике на 4 августа 2025 года, количество беженцев из Украины, которые работают и делают взносы в фонды социального страхования, увеличилось примерно на 80 тысяч за год — до 272 тысяч человек.

Стоит ли возвращать беженцев принудительно? Мы рассказывали, какие шаги помогут вернуть украинцев.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!