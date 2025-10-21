Досуг Опросы

Большинство немцев против выплат украинским беженцам — опрос

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 октября 2025, 17:00 2 мин.
Большинство немцев против выплат украинским беженцам — опрос
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь