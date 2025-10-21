Більшість німців проти виплат українським біженцям — опитування

Дві третини громадян Німеччини висловилися проти виплати українським біженцям грошової допомоги Burgergeld — програми фінансової підтримки, яку отримують шукачі роботи та малозабезпечені.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки INSA повідомляє Deutsche Welle.

Що показало опитування

На запитання, чи повинні всі українці, які нині перебувають у Німеччині, отримувати грошову допомогу, лише 17% респондентів відповіли так або скоріше так.

Водночас 66% опитаних висловилися проти такої підтримки, ще 7% зазначили, що це питання їм байдуже, а 10% не змогли дати чітку відповідь.

Окрім цього, соціологи поставили німцям питання про українських чоловіків призовного віку, які зараз мешкають у ФРН.

Ще 62% опитаних вважають, що вони мають повернутися до України, 18% висловилися проти цієї ідеї, 8% заявили, що це їх не турбує, а 12% не дали відповіді.

За даними Федерального агентства з праці Німеччини, станом на березень 2025 року право на отримання допомоги мали близько 701 тисячі українців. З них понад 500 тисяч — люди працездатного віку (від 15 до 66 років).

Водночас дедалі більше українців інтегруються в ринок праці. Згідно зі статистикою на 4 серпня 2025 року, кількість біженців з України, які працюють і сплачують соціальні внески, зросла приблизно на 80 тисяч за рік — до 272 тисяч осіб.

