У Німеччині в 10 разів побільшало українських біженців: що стоїть за хвилею міграції

Упродовж останніх тижнів у Німеччині різко зросла кількість українців, які звертаються по тимчасовий захист. За даними видання Welt, це пов’язано зі змінами у правилах виїзду чоловіків призовного віку з України.

Як повідомила речниця Федерального міністерства внутрішніх справ у коментарі німецьким газетам Funke Mediengruppe, кількість таких заявників збільшилася з приблизно 100 до 1000 осіб на тиждень. Водночас вона зауважила, що поки рано говорити, чи є це тимчасовим явищем.

За даними міністерства, влітку також зріс загальний потік українців до Німеччини. Через систему реєстрації Freeу травні було розподілено майже 8 тисяч осіб, у серпні — понад 11 тисяч, а у вересні — вже понад 18 тисяч.

Особи, які прибувають з України, отримують дозвіл на проживання згідно зі статтею 24 Закону про перебування, що надає право одразу працювати та отримувати соціальні виплати.

Що змінилося для українських чоловіків

Наприкінці серпня уряд України дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Для цього потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ — у паперовій або електронній формі. Їх необхідно пред’являти прикордонникам під час перетину кордону.

