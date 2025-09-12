Виїзд чоловіків 18-22 роки: скільки працівників втратили українські компанії

Не минуло й місяця з офіційного дозволу перетинати кордон хлопцям 18-22 років, як відчутні глобальні наслідки: українські бізнеси й великі компанії стали масово втрачати працівників. Про це вже повідомили Сільпо та Нова пошта. А ще у соцмережах такою проблемою діляться й власники малого та середнього бізнесу.

Які наслідки для ринку праці від виїзду молоді 18-22 років за кордон і скільки співробітників втратили українські компанії за лічені тижні? Усе найважливіше зібрали Вікна-Новини.

Виїзд чоловіків 18-22: скільки бізнесів втратили працівників

У мережі X компанія Сільпо повідомила, скільки працівників втратила після відкриття кордонів для молоді 18-22 роки:

У мережі Сільпо працює близько 3 000 працівників віком 18–22 роки. Після оновлення порядку перетину держкордону ми із занепокоєнням фіксуємо помітне зростання звільнень, але наразі воно не перевищує 3% від кількості працівників 18-22 років.

3% від 3000 працівників — 90 молодих людей. Перед цим у Мережі ширилися чутки, що “тисячі” молодих працівників звільнилися з компанії за лічені дні. Старший партнер компанії Korn Ferry Роман Бондар стверджував, що звільнилися щонайменше 3000 людей.

Три тисячі людей просто встали і виїхали. Дзвонять і кажуть: “Я у Швейцарії”. Це нова реальність.

Співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк також поділився, скільки працівників звільнилося з моменту відкриття кордонів для молоді 18-22.

Молодь дійсно почала активніше звільнятися з роботи. Наприклад, на Новій пошті за 10 днів у цій віковій категорії звільнилося 170 людей, але одночасно було прийнято на роботу 64. Тобто чистий відтік становить лише 106 працівників.

Він додав, що для компанії це не є великою проблемою. І серйозні результати будуть за місяць чи два.

12 вересня Сергій Стерненко поширив відео, в якому стає відомо, що у Рівному закривається кафе Орегано — через звільнення працівників. За останні два тижні за кордон виїхало майже 10 людей.

Читати на тему Подивимось Європу і додому: що кажуть молоді хлопці про відкриття кордонів Чи вся молодь збирається виїхати з країни після відкриття кордонів?

Скільки чоловіків 18-22 виїхали з України: офіційні дані

Народний депутат Ярослав Железняк звернувся до Державної прикордонної служби із запитом, аби дізнатися, скільки молодих чоловіків залишили Україну після постанови про дозвіл на виїзд.

На що отримав відповідь, нібито така статистика не ведеться.

(…) державної звітності в Адміністрації Держприкордонслужби окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетину державного кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, не передбачено.

Проте нардеп додав, що вирахування такої кількості перетинів кордону для прикордонників насправді не було б значною проблемою.

Що я думаю. Що це не відповідь, а відписка. Точно легко можуть порахувати. Як мінімум по даті народження за цей період. Просто чомусь влада не дуже хоче повідомляти ці дані. І думаю що причина очевидна.

Водночас у Польщі дали перші офіційні цифри, скільки української молоді заїхало і виїхало з країни.

Речник Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєлаж заявляв, що з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства з України прибули 6100 чоловіків віком від 18 до 22 років, а виїхали 2000.

За тиждень до цього до Польщі прибули близько 500 молодих українців, а виїхали понад 650. У Люблінському воєводстві прикордонники повідомили про прибуття з 28 серпня по 3 вересня 4605 молодих українців, і виїзд 1301 українських юнаків віком 18-22 роки.

Вікна-Новини ділилися, які правила виїзду за кордон у 2025 році.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!