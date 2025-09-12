Выезд мужчин 18-22 года: сколько работников потеряли украинские компании

Не прошло и месяца с официального разрешения пересекать границу парням 18-22 лет, как ощутимы глобальные последствия: украинские бизнесы и крупные компании стали массово терять работников. Об этом сообщили Сильпо и Новая почта. А еще в соцсетях такой проблемой делятся и владельцы малого и среднего бизнеса.

Каковы последствия для рынка труда от выезда молодежи 18-22 лет за границу и сколько сотрудников потеряли украинские компании за считанные недели? Все самое важное собрали Вікна-Новини.

Выезд мужчин 18-22: сколько бизнесов потеряли работников

В сети X компания Сильпо сообщила, сколько работников потеряла после открытия границ для молодежи 18-22 года.

В сети Сильпо работает около 3000 работников в возрасте 18-22 лет. После обновления порядка пересечения госграницы мы с беспокойством фиксируем заметный рост увольнений, но сейчас он не превышает 3% от численности работников 18-22 лет.

3% от 3000 работников — 90 молодых людей. Перед этим в Сети распространялись слухи, что “тысячи” молодых работников уволились из компании за считанные дни. Старший партнер компании Korn Ferry Роман Бондарь утверждал, что уволились по меньшей мере 3000 человек.

Три тысячи человек просто встали и уехали. Звонят и говорят: “Я в Швейцарии”. Это новая реальность.

Соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк также поделился, сколько работников уволилось с момента открытия границ для молодежи 18-22.

Молодежь действительно начала активнее увольняться с работы. К примеру, на Новой почте за 10 дней в этой возрастной категории уволилось 170 человек, но одновременно было принято на работу 64. То есть чистый отток составляет лишь 106 работников.

Он добавил, что для компании это не большая проблема. И серьезные результаты будут через месяц или два.

12 сентября Сергей Стерненко распространил видео, в котором становится известно, что в Ровно закрывается кафе Орегано из-за увольнения работников. За последние две недели за границу выехало около 10 сотрудников.

Сколько мужчин 18-22 уехали из Украины: официальные данные

Народный депутат Ярослав Железняк обратился в Государственную пограничную службу с запросом, чтобы узнать, сколько молодых мужчин покинули Украину после постановления о разрешении на выезд.

На что получил ответ, что такая статистика не ведется.

(…) государственной отчетности в Администрации Госпогранслужбы отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения государственной границы гражданами Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, не предусмотрено.

Но нардеп добавил, что вычет такого количества пересечений границы для пограничников на самом деле не был бы значительной проблемой.

Что я думаю. Что это не ответ, а отписка. Точно легко могут сосчитать. Как минимум по дате рождения за этот период. Просто почему-то власти не очень хотят сообщать эти данные. И думаю, что причина очевидна.

В то же время в Польше дали первые официальные цифры, сколько украинской молодежи заехало и уехало из страны.

Представитель Бещадского отделения Пограничной службы Польши Петр Закелаж заявлял, что с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6100 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а уехали 2000.

За неделю до этого в Польшу прибыли около 500 молодых украинцев, а выехали более 650. В Люблинском воеводстве пограничники сообщили о прибытии с 28 августа по 3 сентября 4605 молодых украинцев и выезде 1301 украинских юношей в возрасте 18-22 лет.

