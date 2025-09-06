Посмотрим Европу и домой: что говорят молодые парни об открытии границ

После открытия границ для 18-22-летних военнообязанных парней тысячи из них отправились за границу, что логично после почти четырех лет пребывания дома. Но не все из тех, кто выезжает, эмигрируют из страны навсегда.

Среди молодежи есть немало тех, кто пользуется возможностью увидеть Европу и мир. Сколько таких и что говорят парни о пересечении границы и выезде из Украины, рассказали BBC.

Сколько молодых парней выезжает сейчас из Украины

С 28 августа 2025 года парни в возрасте 18-22 лет могут выезжать за границу. Это стало следствием принятия постановления КМУ № 1031. Оно сразу вступило в силу и открыло границы для молодежи, которые в последние 3,5 года не имели возможности выезда из Украины.

Тысячи парней сразу двинулись к границам, так что очереди на них большие. Но вся ли молодежь собирается эмигрировать из Украины?

Есть такие, кто хочет наверстать упущенное и увидеть Европу, а потом строить жизнь в Украине, например как Иван из Киева.

Я 100% воспользуюсь этой возможностью, чтобы увидеть друзей, которых я не видел три года, а также, возможно, немного прокатиться по Европе, — говорит 22-летний киевлянин Иван.

А 20-летний Роман решил убедиться, что молодежь действительно пропускают. Поэтому планирует доехать до Перемышля и обратно домой.

— Если все хорошо, то уже через некоторое время поехать в Польшу группой друзей. Если кто-нибудь из них захочет остаться, так и будет, но я точно нет. У меня в Украине работа, учеба, девушка. Плюс я работаю айтишником, если я уеду, у меня уровень жизни особо не вырастет, нет смысла, — делится парень.

Молодежь не очень понимает подход, почему их удерживали без возможности выезда годами, а затем открыли границы. Говорят, что возможность путешествовать гораздо приятнее, чем пребывание взаперти.

22-летний Михаил выезжает только на месяц — хочет увидеть Варшаву, Прагу, румынские Карпаты и Рим.

Большинство все равно останется, потому что так работает мир. Не было еще в истории человечества такого, чтобы все жители страны просто взяли и уехали. Даже из Сирии уехали много, но ведь не все! — говорит парень.

По словам журналистов ВВС, только небольшая часть опрошенных парней заявляет о выезде из Украины навсегда. Большинство стремится путешествовать и увидеть Европу. Есть и такие, кто хочет получать образование за границей, улучшать знание языков. А кто-то наоборот — заезжает в Украину, чтобы раз в несколько лет увидеться с семьей.

Родители студентов боятся, что границы для молодежи снова закроют. Родители школьников решению радуются: дети смогут поступать в Украине и будут иметь возможность путешествовать.

Почему открыли границы для парней

Многие украинцы начали вывозить детей до наступления 18-летнего возраста, чтобы избежать будущей мобилизации и обеспечить детям возможность путешествий и обучения за границей. В течение 2023 и 2024 годов в иностранных вузах обучалось уже 115 тысяч студентов, что вдвое больше показателей до 2022 года.

Демографы не раз предостерегали, что как закрытие границ для молодежи и выезд детей, так и открытие границ для молодежи — катастрофические с точки зрения стремительного уменьшения населения.

29 августа президент Зеленский заявил, что выезд несовершеннолетних мальчиков за границу стал одной из причин, почему границы для молодежи открыли.

Парней, которые заканчивают школу в Украине, становится все меньше и меньше… Если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, нам очень нужно, прежде всего, чтобы они здесь заканчивали школу, и чтобы родители их не вывозили.

Открытие границ, по плану власти, должно было облегчить родителям выбор. По идее, дети, которые не будут иметь угрозы выезда, будут поступать в украинские вузы и строить свою жизнь дома. Более того, представители власти надеются, что домой вернется молодежь до 22 лет.

Решение нашло много теорий, приверженцев и хейтеров. Основные мнения, которые гуляют в соцсетях — чиновники готовятся к выборам или молодежь выпускают из страны, чтобы не было протестов. В то же время, вместе с этим постановлением готовят законопроект об уголовной ответственности за невозвращение из-за границы вовремя.

— Мужчины 18-22 лет оформляются и проверяются в общем порядке, они вносятся в базу данных как обычные граждане Украины, пересекающие границу. Но увеличение пассажиропотока граждан этой категории пограничники не фиксируют, — говорит пресс-секретарь 7-го Пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда.

Поэтому российские пропагандистские сюжеты о переполненных границах и массовом выезде молодежи из страны не соответствуют действительности.

Ранее юрист объяснял, могут ли те, кому уже исполнилось 22 года, выехать за границу.

