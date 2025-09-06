Подивимось Європу і додому: що кажуть молоді хлопці про відкриття кордонів

Після відкриття кордонів для 18-22-річних військовозобов’язаних хлопців тисячі з них вирушили за кордон, що є логічно після майже чотирьох років перебування вдома. Та не всі з тих, хто виїздять, емігрують з країни назавжди.

Серед молоді є чимало тих, хто користується можливістю побачити Європу і світ. Скільки таких і що кажуть хлопці про перетин кордону й виїзд з України — розповіли BBC.

Скільки молодих хлопців виїздить зараз з України

З 28 серпня 2025 року хлопці віком 18-22 роки можуть виїздити за кордон. Це стало наслідком ухвалення постанови КМУ № 1031. Вона відразу набула чинності і відкрила кордони для молоді, які останні 3,5 роки не мали можливості виїзду з України.

Тисячі хлопців відразу рушили до кордонів, тож черги на них великі. Чи вся молодь вирішує емігрувати з України?

Є такі, хто хоче надолужити втрачене і побачити Європу, а потім будувати життя в Україні, як-от Іван з Києва.

Я 100% скористаюсь цією можливістю, щоб побачити друзів, яких я не бачив три роки, а також, можливо, трішки покататися по Європі, — каже 22-річний киянин Іван.

А 20-річний Роман вирішив переконатися, що молодь справді пропускають. Тож планує доїхати до Перемишля і назад, додому.

— Якщо все добре, то вже за якийсь час поїхати до Польщі групою друзів. Якщо хтось з них захоче лишитися, так і буде, я точно ні. У мене в Україні робота, навчання, дівчина. Плюс я працюю айтішником, якщо я виїду, у мене рівень життя особливо не виросте, сенсу немає, — ділиться хлопець.

Молодь не дуже розуміє підхід, чому їх утримували без можливості виїзду роками, а потім відкрили кордони. Кажуть, що змога подорожувати значно приємніша, ніж перебування під замком.

22-річний Михайло виїздить тільки на місяць — хоче побачити Варшаву, Прагу, румунські Карпати і Рим.

Більшість все одно залишиться, бо так працює світ. Не було ще в історії людства такого, щоб всі жителі країни просто взяли і виїхали. Навіть із Сирії виїхали багато, але ж не всі! — каже хлопець.

За словами журналістів BBC, тільки невелика частка опитаних хлопців заявляє про виїзд з України назавжди. Більшість прагне подорожувати і побачити Європу. Є і такі, хто прагне здобувати освіту за кордоном, покращувати знання мов. А хтось навпаки — заїздить в Україну, аби раз на кілька років побачитися з родиною.

Батьки студентів бояться, що кордони для молоді знову закриють. Натомість батьки школярів рішенню радіють: діти зможуть вступати в Україні і матимуть можливість подорожувати.

Чому відкрили кордони для юнаків

Чимало українців почали вивозити дітей до настання 18-річного віку, аби уникнути майбутньої мобілізації і забезпечити дітям можливість подорожей і навчання за кордоном. Протягом 2023 та 2024 років в іноземних ВНЗ навчалися вже 115 тисяч студентів, що вдвічі більше за показники до 2022 року.

Демографи не раз застерігали, що як закриття кордонів для молоді і виїзд дітей, так і відкриття кордонів для молоді — є катастрофічними з погляду стрімкого зменшення кількості населення.

29 серпня президент Зеленський заявив, що виїзд неповнолітніх хлопчиків за кордон став однією з причин, чому кордони для молоді відкрили.

Хлопців, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше… Якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам дуже потрібно передусім, щоб вони тут закінчували школу, і щоб батьки їх не вивозили.

Відкриття кордонів, за задумом влади, мало полегшити батькам вибір. За ідеєю, діти, які не матимуть загрози виїзду, вступатимуть в українські ВНЗ і будуватимуть своє життя вдома. Щобільше, представники влади сподіваються, що додому повернеться молодь до 22 років.

Рішення знайшло багато теорій, прихильників і хейтерів. Основні думки, що гуляють у соцмережах — урядовці готуються до виборів або ж молодь випускають з країни, аби не було протестів. Водночас із цією постановою готують законопроект про кримінальну відповідальність за неповернення з-за кордону вчасно.

— Чоловіки віком 18-22 роки оформлюються і перевіряються в загальному порядку, вони вносяться у базу даних як звичайні громадяни України, які перетинають кордон. Але збільшення пасажиропотоку громадян цієї категорії прикордонники не фіксують, — каже речниця 7-го Прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда.

Тож російські пропагандистські сюжети про переповнені кордони і масовий виїзд молоді з країни — не відповідають дійсності.

