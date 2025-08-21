Утік за кордон — отримав термін: що уряд пропонує військовозобов’язаним

Не є секретом те, що під час повномасштабної війни тисячі військовозобов’язаних чоловіків знайшли можливість втекти за кордон. Хтось оформлював фейкову інвалідність, волонтерство, хтось — усиновлював дітей чи одружувався з жінкою з інвалідністю.

Варіантів було відносно багато. Нині подібні лазівки працюють усе менше, і чоловіків на кордонах перевіряють ретельніше. Та досі є ті, хто наважується втікати горами, перепливати Тису і використовувати інші способи, аби уникнути призову.

Досі за втечу за кордон не було жодної відповідальності. За спробу незаконного перетину кордону у паспортах військовозобов’язаних робили відмітки, складали адмінпротоколи і зрідка змушувати сплатити штраф — від 3400 до 8500 грн. Однак тепер усе може змінитися — уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність за втечу за кордон. Про це йдеться у законопроекті 13673.

Кримінальна відповідальність за втечу за кордон: законопроект 13673

У Кабінеті міністрів України запропонували ввести кримінальну відповідальність за втечу військовозобовʼязаних за кордон. Про це розповів постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У законопроекті пропонують доповнити статтю 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) і додати туди кримінальну відповідальність за:

Незаконний перетин кордону під час воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску. Перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення. Порушення призовником/військовозобовʼязаним строку перебування за межами України.

Пропонується встановити обов’язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України.

Нині ж військовозобов’язані — чоловіки призовного віку від 18 до 60 років — не можуть виїздити за кордон, доки триває повномасштабна війна та загальна мобілізація. Для певних категорій є винятки. Ми розповідали, хто може виїздити за кордон.

Проте нещодавно Зеленський попросив уряд розглянути можливість виїзду за кордон для молоді до 22 років. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, таку постанову можуть ухвалити Україні вже до кінця цього тижня — до 24 серпня.

Нині за незаконний перетин кордону в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. У більшості випадків застосовують саме адміністративну відповідальність за спроби незаконного перетину.

Кримінальна відповідальність за втечу з України передбачена для випадків, коли військовозобов’язані використовують підроблені документи, намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуску, а також мають умисел заподіяти шкоду національним інтересам. Також кримінальна відповідальність стосується організаторів незаконної переправи за кордон.

У такому випадку можуть позбавити волі на строк до 3 років, а за обтяжувальних обставин — до 5-8 років.

Та для тих, хто зміг втекти з України, нині кримінальної відповідальності немає.

А ще нещодавно президент повідомив про додаткові 15 днів відпустки для військових.

