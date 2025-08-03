Відпустки для військових у 2025 році: як правильно скористатися правом на відпочинок

В умовах воєнного стану військові часто не мають чітких графіків служби, залишаючись на передовій навіть під час свят або вихідних.

Однак закон передбачає для захисників право на різні види відпусток, які вони можуть отримати залежно від обставин.

На які види відпусток можуть розраховувати військові і як їх отримати УП. Життя розпитала у юристки та керівниці військового напряму Юридичної сотні Ольги Марко.

Щорічна основна відпустка

Військові мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів. Її можна брати частинами, проте кожна частина не може бути менше ніж 15 днів.

Варто зазначити, що час на дорогу до місця відпочинку та назад не враховується в основний час відпустки, але додається до 2 діб на одну поїздку в межах України.

Для тих, хто служить менш як рік, відпустка нараховується пропорційно — 2,5 дні за кожен місяць служби.

Протягом основної відпустки військові зберігають своє грошове та матеріальне забезпечення.

Однак, важливо, щоб у підрозділі на момент надання відпустки було не більше 30% відсутніх військових, оскільки це може вплинути на рішення про надання відпустки.

Якщо військовий захворіє під час відпустки, то її продовжують на кількість днів, які він пропустив через хворобу, за умови наявності медичної довідки.

Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин

Військові можуть отримати відпустку у зв’язку з важливими сімейними обставинами, наприклад, при укладанні шлюбу (до 10 днів), при тяжкій хворобі або смерті близьких родичів (до 7 днів), або у разі стихійного лиха, яке торкнулося сім’ї (до 15 днів).

Всі ці відпустки надаються за умови надання відповідних документів, які підтверджують ситуацію.

Важливо, що такі відпустки надаються без збереження грошового забезпечення, і їх тривалість не включає час на дорогу.

Відпустка за знищення ворожої техніки

Військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, мають право на додаткову відпустку за знищення ворожої техніки.

Тривалість цієї відпустки залежить від виду техніки й коливається від 1 до 5 днів.

Якщо військовий знищує техніку кілька разів на рік, ці дні можуть бути сумовані, але загальна тривалість такої відпустки не може перевищувати 15 днів.

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Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Жінки-військові мають право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відпустка надається за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) на підставі довідки про вагітність.

Відпустка для догляду за дитиною

Військові можуть отримати відпустку для догляду за дитиною до 3 років, або до 6 років, якщо дитина потребує домашнього догляду.

Таку відпустку може отримати лише один із батьків-військових, при цьому вибір роблять самі батьки.

Відпустка після звільнення з полону

З квітня 2024 року військові, які повернулися з полону, можуть отримати додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів.

Відпустка не ділиться на частини і є обов’язковою для тих, хто вирішить продовжити службу після полону.

Відпустка для лікування

Таку відпустку надають військовим, які отримали поранення чи хворобу під час служби.

Тривалість цієї відпустки зазвичай складає 30 днів, але може бути продовжена на 45-60 днів залежно від стану здоров’я військового.

Як отримати відпустку?

Для отримання відпустки військовий має подати рапорт командирові своєї частини, вказавши вид і тривалість відпустки, а також місце і спосіб поїздки.

Рапорт передають на розгляд вищому командуванню, і після погодження командир видає наказ про надання відпустки.

Військовий отримує відпускний квиток і може покинути військову частину.

Також можливість оформити відпустку через застосунок Армія+ дозволяє зручно подати рапорт і отримати необхідні документи без необхідності особисто звертатися до командира.

Коли можуть відмовити у відпустці?

Відпустка може бути скасована, якщо є загроза втрати боєздатності підрозділу, відсутність заміни військового в бойових завданнях або якщо відпустка не відповідає внутрішньому графіку частини.

В такому випадку командир зобов’язаний пояснити причину відмови.

Ці відпустки є важливою частиною соціального захисту військових, забезпечуючи необхідний відпочинок та підтримку в умовах повномасштабної війни.

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