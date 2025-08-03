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Відпустки для військових у 2025 році: як правильно скористатися правом на відпочинок

Марія Дзюба, редакторка сайту 03 Серпня 2025, 15:30
Відпустки для військових у 2025 році: як правильно скористатися правом на відпочинок
Фото Depositphotos

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