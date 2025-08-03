Для тебя Война в Украине

Отпуска для военных в 2025 году: как правильно воспользоваться правом на отдых

Мария Дзюба, редактор сайта 03 августа 2025, 15:30
Отпуска для военных в 2025 году: как правильно воспользоваться правом на отдых
Фото Depositphotos

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