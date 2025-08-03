Отпуска для военных в 2025 году: как правильно воспользоваться правом на отдых

В условиях военного положения военные часто не имеют четких графиков службы, оставаясь на передовой даже во время праздников или выходных.

Однако закон предусматривает для защитников право на различные виды отпусков, которые они могут получить в зависимости от обстоятельств.

На какие виды отпусков могут рассчитывать военные и как их получить, УП. Життя расспросила у юриста и руководителя военного направления Юридической сотни Ольги Марко.

Ежегодный основной отпуск

Военные имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней. Его можно брать частями, однако каждая часть не может быть менее 15 дней.

Стоит отметить, что время на дорогу к месту отдыха и обратно не учитывается в основное время отпуска, но добавляется до 2 суток на одну поездку в пределах Украины.

Для тех, кто служит менее года, отпуск начисляется пропорционально — 2,5 дня за каждый месяц службы.

В течение основного отпуска военные сохраняют свое денежное и материальное обеспечение.

Однако важно, чтобы в подразделении на момент предоставления отпуска отсутствовало не более 30% военных, поскольку это может повлиять на решение о предоставлении отпуска.

Если военный заболеет во время отпуска, то отпуск продлевается на количество дней, которые он пропустил из-за болезни, при наличии медицинской справки.

Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

Военные могут получить отпуск в связи с важными семейными обстоятельствами, например, при заключении брака (до 10 дней), при тяжелой болезни или смерти близких родственников (до 7 дней), или в случае стихийного бедствия, затронувшего семью (до 15 дней).

Все эти отпуска предоставляются при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих ситуацию.

Важно, что такие отпуска предоставляются без сохранения денежного обеспечения, и их продолжительность не включает время на дорогу.

Отпуск как премия за уничтожение вражеской техники

Военные, непосредственно участвующие в боевых действиях, имеют право на дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику.

Продолжительность этого отпуска зависит от вида техники и колеблется от 1 до 5 дней.

Если военный уничтожает технику несколько раз в год, эти дни могут быть суммированы, но общая продолжительность такого отпуска не может превышать 15 дней.

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Отпуск по беременности и родам

Женщины-военнослужащие имеют право на отпуск по беременности и родам.

Отпуск предоставляется по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) на основании справки о беременности.

Отпуск по уходу за ребенком

Военные могут получить отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, или до 6 лет, если ребенок нуждается в домашнем уходе.

Такой отпуск может получить только один из родителей-военнослужащих, при этом выбор делают сами родители.

Отпуск после освобождения из плена

С апреля 2024 года военные, вернувшиеся из плена, могут получить дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней.

Отпуск предоставляется целиком и является обязательным для тех, кто решит продолжить службу после плена.

Отпуск для лечения

Такой отпуск предоставляется военным, получившим ранение или заболевание во время службы.

Продолжительность этого отпуска обычно составляет 30 дней, но может быть продлена на 45-60 дней в зависимости от состояния здоровья военного.

Как получить отпуск?

Для получения отпуска военный должен подать рапорт командиру своей части, указав вид и продолжительность отпуска, а также место и способ поездки.

Рапорт передается на рассмотрение вышестоящему командованию, и после согласования командир издает приказ о предоставлении отпуска.

Военный получает отпускной билет и может покинуть воинскую часть.

Также возможность оформить отпуск через приложение Армія+ позволяет удобно подать рапорт и получить необходимые документы без необходимости лично обращаться к командиру.

Когда могут отказать в отпуске?

Отпуск может быть отменен, если есть угроза потери боеспособности подразделения, отсутствие замены военного в боевых задачах или если отпуск не соответствует внутреннему графику части.

В таком случае командир обязан объяснить причину отказа.

Эти отпуска являются важной составляющей социальной защиты военных, обеспечивая необходимый отдых и поддержку в условиях полномасштабной войны.

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